جاده آبشار «اما» در استان ایلام بهسازی می شود

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح مصوبات اخیر در حوزه زیرساخت‌های روستایی، اظهار کرد: نگاه ما به طرح‌های هادی روستایی، فراتر از یک اقدام عمرانی صرف است؛ بلکه به دنبال پیوند زدن این طرح‌ها با مزیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه گردشگری هستیم تا شاهد توسعه متوازن در مناطق مختلف استان باشیم.

فلاحی در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی محور گردشگری سد «اما»، تصریح کرد: این مسیر به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های بالای توریستی و همچنین نقش کلیدی آن در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، نیازمند توجه ویژه است. در همین راستا، تسریع در عملیات بهسازی و تعریض این محور در دستور کار قرار گرفته و رایزنی‌های لازم برای تخصیص اعتبار جهت اجرای استانداردهای ایمنی و گردشگری صورت گرفته است.

این نماینده مجلس همچنین بر لزوم ساماندهی وضعیت آسفالت معابر در حوزه استحفاظی راهداری تأکید کرد و گفت: فرسودگی برخی محورهای مواصلاتی، نه تنها تردد روستاییان را با مشکل مواجه کرده بلکه مانعی بر سر راه توسعه گردشگری پایدار است.

وی افزود: با تصویب بسته‌های حمایتی جدید، عملیات روکش آسفالت و ایمن‌سازی محورهای روستایی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا ضمن افزایش رضایتمندی مردم، شاهد رونق تردد گردشگران در اقصی‌نقاط استان باشیم.

فلاحی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه روستایی زمانی اثرگذار است که زیرساخت‌های آن با استانداردهای روز منطبق باشد؛ لذا نظارت بر حسن اجرای این پروژه‌ها از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط تا حصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری می‌شود.