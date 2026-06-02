اعتبارات دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای ورزشی مدارس هستیم

به زارش خبرنگار مهر، محمد جعفری عصر سه‌شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان با تأکید بر نقش ورزش در ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی، اظهار کرد: توسعه ورزش دانش‌آموزی علاوه بر افزایش شادابی و سلامت جسمی و روانی، در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش جرائم نیز تأثیرگذار است.

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های ورزشی مدارس و سرانه فضای ورزشی کشور گفت: با راه‌اندازی سامانه‌ای دقیق برای ثبت لحظه‌ای فضاهای ورزشی مدارس، امکان اولویت‌بندی تخصیص منابع بر اساس شاخص‌های واقعی از جمله تعداد دانش‌آموزان و میزان کمبود فضا فراهم شده است.

جعفری افزود: تمامی برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اهداف برنامه هفتم توسعه تدوین و اجرا می‌شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، توسعه عدالت آموزشی و تربیتی را یکی از رویکردهای اصلی این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: در این مسیر، مشارکت استانداران، فرمانداران، خیرین و سایر نهادهای مؤثر برای بهبود زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی ضروری است.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت‌بخشی به آموزش افزود: در شرایط بحرانی از جمله دوران اغتشاشات دی ماه و همچنین شرایط جنگی، تلاش شد فعالیت‌های آموزشی و تربیتی از طریق مدرسه تلویزیونی و تولید محتوای آفلاین بدون وقفه ادامه یابد.

جعفری دومین رویکرد اصلی وزارتخانه را حوزه تربیت‌بدنی و سلامت عنوان کرد و گفت: برنامه‌های این حوزه بر اساس یک مدل مفهومی و اجرایی مشخص، با تکیه بر چشم‌انداز، اهداف و سیاست‌های اجرایی تدوین شده و در آن مدرسه و دانش‌آموز به عنوان ذی‌نفع اصلی در مرکز توجه قرار دارند.

وی همچنین به اجرای طرح «میدان همدلی» اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف بهسازی و بهینه‌سازی فضاهای ورزشی مدارس و با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی و خیرین در حال اجراست؛ زیرا اعتبارات دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای موجود نیست.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نتایج مطالعات انجام‌شده در زمینه فضاهای ورزشی مدارس گفت: پس از ۱۰ ماه کار کارشناسی، سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی کشور ۰.۴۸ متر مربع برآورد شده است. بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، این رقم باید به یک متر مربع افزایش یابد، هرچند همچنان با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد.

وی در ادامه به رویکرد کلان دولت در حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: رئیس‌جمهور، به‌صورت مستمر مسائل آموزش و پرورش را پیگیری می‌کند و بر این باور است که هر تحول اساسی در کشور باید از مسیر نظام تعلیم و تربیت عبور کند.

جعفری با اشاره به پروژه‌های اولویت‌دار استان زنجان گفت: مجموعه ورزشی معلم زنجان یکی از پروژه‌های مهم مرکز استان است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تکمیل آن به‌صورت مرحله‌ای در دستور کار قرار دارد. در گام نخست، نصب چمن مصنوعی این مجموعه برای بهره‌برداری دانش‌آموزان در اوقات فراغت تابستان دنبال می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت تأمین و خرید تجهیزات ورزشی و بهداشتی پیش از افزایش احتمالی قیمت‌ها تأکید کرد تا مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید در مهرماه از آمادگی لازم برخوردار باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اجرای طرح «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) باید با جدیت دنبال شود و برگزاری جلسات مستمر برای مناطق پرخطر در این زمینه ضروری است.

وی توجه ویژه به مناطق روستایی را از مطالبات و برنامه‌های آتی وزارتخانه برشمرد و گفت: طراحی و برگزاری مسابقات ورزشی ویژه دانش‌آموزان روستایی با هدف جلوگیری از محرومیت آنان از حضور در رقابت‌های ملی در دستور کار قرار دارد.

جعفری با درخواست از استاندار زنجان و فرمانداران استان برای مشارکت فعال در طرح «میدان همدلی» تأکید کرد: اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و ورود جدی مدیران اجرایی استان به حل مشکلات زیرساختی مدارس، لازمه تحقق اهداف این طرح است.

وی همچنین بر پیگیری و تخصیص اعتبارات مربوط به تفاهم‌نامه‌های منعقدشده میان وزارت آموزش و پرورش و استان زنجان برای اجرای پروژه‌های بهسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و ورزشی تأکید کرد.