https://mehrnews.com/x3cdrt ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۳۵ کد مطلب 6848654 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۳۵ قرار نود و چهارم مردم لنگرود زیر بارش رحمت الهی لنگرود-همزمان با شب نود و چهارم تجمعات، مردم لنگرود زیر بارش رحمت الهی به میدان آمدند. دریافت 11 MB کد مطلب 6848654 کپی شد مطالب مرتبط گوشه ای از حضور حماسه ساز مردم رشت در میدان موج نود و چهارم؛ شبهای همدلی مردم آزادشهر همچنان ادامه دارد حضور مردم آستانه اشرفیه در نود و سومین قرار شبانه مردم رامیان پای کار ماندند؛ تداوم تجمعات شبانه در موج نود و چهارم تجمع شبانه فومنی ها به شب نود و سوم رسید روایت استمرار؛ حضور شبانه مردم کلاله در میدان به موج نود و چهارم رسید برچسبها شهرستان لنگرود تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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