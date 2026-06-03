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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۳۵

قرار نود و چهارم مردم لنگرود زیر بارش رحمت الهی

قرار نود و چهارم مردم لنگرود زیر بارش رحمت الهی

لنگرود-همزمان با شب نود و چهارم تجمعات، مردم لنگرود زیر بارش رحمت الهی به میدان آمدند.

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کد مطلب 6848654

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