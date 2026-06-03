برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هزار شهر و روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی روز چهارشنبه ۱۳ خرداد در نشست خبری اعلام برنامههای سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد اظهار کرد: برنامه محوری برگزاری مراسم ارتحال از ساعت ۹ صبح در حرم امام خمینی(ره) و همزمان در هزار شهر و روستا با شعار محوری میثاق با امام برگزار میشود.
وی از قرائت پیام رهبر انقلاب در این مراسم خبر داد و افزود: برنامه سالگرد در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توسط تولیت حرم امام برگزار میشود و در سایر شهرها این مراسم با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواهد بود.
میرتاجالدینی افزود: شعار محوری مراسم امسال که از سوی حرم مطهر و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام شده، بر «میثاق با امامین انقلاب» و «پیوند امت با امام» تاکید ویژهای دارد. چون یکی از ویژگیهای امام خمینی حمایت از مستضعفان بود و همیشه در این خصوص توصیه هایی داشتند.
معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اضافه کرد: بعدازظهر ۱۴ خرداد نیز مهمانی بزرگ عید غدیر در تهران، از میدان آیینی امام حسین(ع) تا میدان انقلاب و به سمت میدان آزادی و در خیابان آزادی، برگزار خواهد شد. این راهپیمایی و مهمانی بزرگ، همچون سالهای گذشته، به همت دستگاهها و نهادهای انقلابی، مجموعههای اجتماعی، موکبهای مردمی و حضور خودجوش مردم برپا میشود.
برپایی مراسم سالگرد ارتحال در خمین
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: مراسم ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در زادگاه و بیت تاریخی ایشان در شهر خمین، همچنین در قم، نجف، جماران و مدرسه ایران تهران برگزار می شود. در شهر خمین، بیت تاریخی امام در طول سالهای گذشته، بهویژه در ایام سالگرد، همواره محل بازدید و حضور عاشقان امام راحل، بهخصوص دانشآموزان و جوانان عزیز بوده و به همین مناسبت، امسال نیز مراسم ویژهای در بیت تاریخی امام برگزار میشود.
برگزاری مراسم یادبود شهدای ۱۵ خرداد در میدان آقانور
وی در خصوص برنامه های مرتبط با شهدای ۱۵ خرداد نیز گفت: برنامه های متنوعی نظیر برپایی مراسم ویژه در کنار مزار این شهیدان در تهران میدان افسریه، بزرگراه امام رضا(ع)، بعد از میدان آقانور برگزار میشود که حضور مردم و یادگاران خانوادههای شهدای ۱۵ خرداد نیز در این برنامه پیشبینی شده است.
میرتاجالدینی اضافه کرد: شورای هماهنگی نیز همواره از چنین برنامههای مردمی و همچنین برنامههای دستگاههای مختلف حمایت کرده و هماهنگی لازم را برای برگزاری آنها انجام میدهد. در کشور نیز برنامههای متناسب و مشابه با این مناسبتها برگزار می شود.
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