به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: امروز بیشتر ما هر روز ساعت‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخیم. ویدئوهایی با میلیون‌ها بازدید می‌بینیم، پست‌هایی با هزاران لایک می‌خوانیم و زیر مطالب مختلف، صدها نظر مشاهده می‌کنیم. ناخودآگاه با خودمان می‌گوییم: «اگه این‌همه آدم پسندیدن، حتماً درسته.» اما همیشه این‌طور نیست. درست همین‌جا پای یک خطای ذهنی به میان می‌آید که به آن «خطای اکثریت» می‌گویند.

عددها چه پیامی به ما می‌دهند؟

در شبکه‌های اجتماعی، عددها خیلی مهم‌اند؛ تعداد لایک، بازدید، فالوئر و کامنت. این عددها به ما حس می‌دهند که یک محتوا چقدر مهم یا قابل اعتماد است. وقتی می‌بینیم یک ویدئو دو میلیون بار دیده شده، قبل از اینکه حتی آن را کامل ببینیم، فکر می‌کنیم حتماً چیز خوبی است. ذهن انسان دوست دارد راه ساده را انتخاب کند. به‌جای اینکه هر مطلبی را دقیق بررسی کند، به همین عددها تکیه می‌کند. این کار باعث می‌شود سریع تصمیم بگیریم، اما همیشه تصمیم درستی نیست.

خطای اکثریت یعنی چه؟

خطای اکثریت یعنی ما چیزی را فقط به این دلیل قبول کنیم که خیلی‌ها آن را قبول کرده‌اند. یعنی به‌جای فکر کردن مستقل، دنبال نظر جمع برویم. مثلاً اگر ببینیم بیشتر مردم یک نظر خاص دارند، ممکن است حتی اگر مطمئن نباشیم، با آن‌ها همراه شویم. دلیلش این است که انسان دوست دارد شبیه بقیه باشد و از جمع عقب نماند.

چرا مغز ما فریب می‌خورد؟

وقتی می‌بینیم یک محتوا خیلی لایک دارد، مغز ما احساس خوبی پیدا می‌کند. انگار با خودش می‌گوید: «این کار درست است، چون بقیه هم تأییدش کرده‌اند.» از طرف دیگر، اگر یک مطلب با عقیده‌های قبلی ما هماهنگ باشد و در عین حال محبوب هم باشد، خیلی راحت آن را باور می‌کنیم. حتی ممکن است اصلاً دنبال منبع و دلیل نرویم.



نقش الگوریتم‌ها در پررنگ شدن عددها

شبکه‌های اجتماعی طوری طراحی شده‌اند که مطالب پرطرفدار را بیشتر نشان دهند. یعنی اگر یک پست بازدید بالا بگیرد، باز هم به افراد بیشتری نمایش داده می‌شود. به این ترتیب، یک چرخه شکل می‌گیرد؛ محتوای پرطرفدار، پرطرفدارتر می‌شود. حتی اگر اشتباه یا گمراه‌کننده باشد. همین موضوع باعث می‌شود بعضی شایعات خیلی سریع پخش شوند.

نمونه‌هایی از خطای اکثریت در زندگی روزمره

یکی از جاهایی که این خطا زیاد دیده می‌شود، در پخش شایعات است. خیلی وقت‌ها یک خبر نادرست فقط به‌خاطر اینکه زیاد بازنشر شده، واقعی به نظر می‌رسد. در حوزه سلامت هم این موضوع خطرناک است. بعضی درمان‌های غیرعلمی یا رژیم‌های عجیب، میلیون‌ها بازدید دارند. بعضی افراد فقط به خاطر همین محبوبیت، آن‌ها را امتحان می‌کنند و به خودشان آسیب می‌زنند. در مسائل اجتماعی و سیاسی هم گاهی گروه‌هایی با حساب‌های جعلی، وانمود می‌کنند که افراد زیادی طرفدار یک نظر هستند، تا بقیه را هم با خودشان همراه کنند.

محبوب بودن با معتبر بودن فرق دارد

خیلی مهم است بدانیم هر چیزی که معروف است، درست نیست. و هر چیزی که درست است، لزوماً معروف نمی‌شود. بعضی محتواها چون هیجانی، جنجالی یا خیلی ساده هستند، زود پخش می‌شوند. اما مطالب دقیق و کارشناسی معمولاً کمتر دیده می‌شوند، چون فهمیدنشان سخت‌تر است.

نقش ما کاربران چیست؟

هر بار که یک پست را لایک می‌کنیم یا بازنشر می‌دهیم، در پخش آن سهم داریم. اگر بدون فکر کاری را منتشر کنیم، ممکن است ناخواسته به گسترش اطلاعات غلط کمک کنیم. به همین دلیل، داشتن سواد رسانه‌ای خیلی مهم است. یعنی یاد بگیریم قبل از باور کردن یا پخش کردن یک مطلب، کمی فکر کنیم. سؤال‌هایی مثل این مفیدند: این مطلب را چه کسی گفته؟، منبعش چیست؟، هدفش چیست؟، آیا جای دیگری هم تأیید شده؟، چطور کمتر تحت تأثیر عددها قرار بگیریم؟.

اولین قدم این است که بدانیم مغزمان ممکن است فریب بخورد. وقتی آگاه باشیم، راحت‌تر مقاومت می‌کنیم. دوم اینکه تمرین کنیم زود قضاوت نکنیم. قبل از باور کردن، کمی جست‌وجو کنیم و نظر افراد متخصص را بخوانیم. سوم اینکه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را مدیریت کنیم. کمتر اسکرول بی‌هدف کنیم و وقت بیشتری به فکر کردن اختصاص دهیم.

نقش آموزش و رسانه‌ها

مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها می‌توانند به مردم یاد بدهند چطور با اخبار و اطلاعات برخورد کنند. آشنایی با خطاهای ذهنی و اخبار جعلی، کمک می‌کند کمتر گول بخوریم. خود پلتفرم‌ها هم مسئول‌اند. اگر شفاف‌تر عمل کنند و جلوی پخش اطلاعات نادرست را بگیرند، فضای سالم‌تری ایجاد می‌شود.

وقتی محبوبیت جای حقیقت را می‌گیرد

عددها در شبکه‌های اجتماعی خیلی تأثیرگذارند. لایک‌ها، بازدیدها و کامنت‌ها می‌توانند بدون اینکه متوجه شویم، نظر ما را عوض کنند. وقتی می‌بینیم هزاران نفر یک مطلب را پسندیده‌اند، ناخودآگاه فکر می‌کنیم حتماً درست و قابل اعتماد است. این همان خطای اکثریت است که باعث می‌شود محبوبیت را با حقیقت اشتباه بگیریم.

در حالی که واقعیت این است که خیلی وقت‌ها مطالب نادرست، هیجانی یا حتی گمراه‌کننده بیشتر دیده می‌شوند. چون ساده‌ترند، احساسات را تحریک می‌کنند یا جنجال به پا می‌کنند. در مقابل، مطالب دقیق و علمی معمولاً آرام‌تر و کم‌سروصداتر هستند و کمتر دیده می‌شوند. ما به‌عنوان کاربران شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی داریم. هر کلیک، هر لایک و هر بازنشر، می‌تواند به پخش یک فکر درست یا نادرست کمک کند. اگر بدون فکر چیزی را منتشر کنیم، شاید ناخواسته باعث گسترش شایعه، ترس، ناامیدی یا اطلاعات غلط شویم.

گاهی چند دقیقه فکر کردن و جست‌وجوی ساده در اینترنت، می‌تواند ما را از یک اشتباه بزرگ نجات دهد

به همین دلیل، مهم است که یاد بگیریم کمی مکث کنیم. لازم نیست به هر چیزی فوراً واکنش نشان دهیم. گاهی چند دقیقه فکر کردن و جست‌وجوی ساده در اینترنت، می‌تواند ما را از یک اشتباه بزرگ نجات دهد. همچنین باید بپذیریم که اشتباه کردن طبیعی است. ممکن است ما هم قبلاً محتوایی را باور کرده یا منتشر کرده باشیم که درست نبوده است. مهم این است که از تجربه‌ها یاد بگیریم و در آینده آگاهانه‌تر رفتار کنیم.

در دنیای امروز که اطلاعات با سرعت نور پخش می‌شوند، داشتن ذهن پرسشگر یک مهارت مهم است. کسی که سؤال می‌پرسد، دنبال منبع می‌گردد و کورکورانه دنباله‌رو جمع نمی‌شود، کمتر فریب می‌خورد. اگر هر کدام از ما تلاش کنیم آگاه‌تر باشیم، فضای مجازی هم کم‌کم سالم‌تر می‌شود. شبکه‌های اجتماعی می‌توانند ابزار یادگیری، ارتباط و رشد باشند، به شرطی که اجازه ندهیم عددها به‌جای عقل و فکر ما تصمیم بگیرند. در نهایت، باید به یاد داشته باشیم که «پرطرفدار بودن» با «درست بودن» فرق دارد. حقیقت همیشه شلوغ‌ترین صدا را ندارد اما ارزشمندترین است. آینده فضای مجازی، بیش از هر چیز، به انتخاب‌های آگاهانه ما بستگی دارد.