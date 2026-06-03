افتتاح نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی دیهوک؛ توسعه زیرساخت انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروگاه ۱۰ مگاواتی دیهوک امروز با حضور استاندار خراسان جنوبی و با سرمایهگذاری خارجی به بهرهبرداری رسید و یکی از پروژههای مهم استان در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر محسوب میشود.
وی افزود: امروز در شرایطی که دشمن به دنبال تهدید زیرساختهای کشور است، ما با جذب سرمایهگذاری خارجی در مسیر تقویت و توسعه زیرساختهای انرژی حرکت میکنیم و افتتاح این نیروگاه نمونهای از همین اقدام عملی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه پدافند غیرعامل، تکثر و پراکندگی مزرعههای خورشیدی در نقاط مختلف استان است و خراسان جنوبی به دلیل ظرفیتهای گسترده خود، امکان توسعه این نیروگاهها را در جایجای استان دارد.
ذاکریان ادامه داد: پراکندگی نیروگاههای خورشیدی در سطح استان، علاوه بر افزایش تولید انرژی پاک، موجب ارتقای امنیت و پایداری زیرساختهای انرژی خواهد شد.
وی با اشاره به تأمین مالی این پروژه گفت: نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی دیهوک با سرمایه گذاری ۶۸۰ میلیارد تومان ( ۴ میلیون دلار) اجرا شده و بدون حتی یک دلار تخصیص ارز داخلی، تمامی منابع مالی آن از خارج کشور تأمین شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نمونهای عملی از خنثیسازی تحریمها و اقدامی مؤثر در راستای کاهش ناترازی انرژی کشور به شمار میرود.
ذاکریان با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در حوزه انرژی اظهار کرد: امروز سبد تولید انرژی در خراسان جنوبی متنوع شده و استان در حوزههای مختلف از جمله انرژی خورشیدی، بادی و حرارتی ظرفیتهای قابل توجهی دارد.
وی گفت: خراسان جنوبی به واسطه میزان بالای تابش خورشید، اراضی مناسب و شرایط اقلیمی مطلوب، از استانهای مستعد کشور در توسعه نیروگاههای خورشیدی است و میتواند به یکی از قطبهای انرژی پاک کشور تبدیل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین از ایجاد اشتغال در این پروژه خبر داد و افزود: نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی دیهوک برای ۳۵ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
ذاکریان یادآور شد: سرمایهگذار این پروژه از کشور امارات بوده و اجرای چنین طرحهایی میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاریهای جدید خارجی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر استان باشد.
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