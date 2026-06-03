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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد

نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد

پنجمین نشست از دومین دوره کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در این نشست اعضای کمیسیون صادق بیگدلی، علیرضا مختاری، هاجر صفرزاده، هاشمیه متقیان، زینب ملکی و احمدرضا شاه حسینی، حامد حق شناس و سیدمیثم بنی طبا به صورت غیرحضوری، حجت الاسلام و المسلمین هوشیار رییس اداره اجتماعی، حسن سلگی مدیر بین الملل، جعفری مسئول دپارتمان تغذیه آکادمی ملی پارالمپیک و منیر سبحان پرست نماینده کمیته ملی پارالمپیک در کمیسیون ورزشکاران حضور داشتند.

در این نشست توضیحاتی پیرامون شرایط خاص بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا در اسکان و برگزاری مسابقات توسط حسن سلگی مدیر بین الملل کمیته ملی پارالمپیک ارائه شد.

همچنین جعفری مسئول دپارتمان تغذیه و مکمل آکادمی ملی پارالمپیک گزارشی از برگزاری آزمون های سنجش تیم های ملی اعزامی به بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا و نیز مکمل ها به اعضای کمیسیون ارائه داد و نمایندگان ورزشکاران نیز مسائل و دغدغه های ورزشکاران در خصوص برنامه های تغذیه و مکمل را منتقل کردند.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین هوشیار رییس اداره اجتماعی کمیته ملی پارالمپیک گزارشی از پیگیری مصوبات نشست های قبلی کمیسیون با موضوع اقدامات اجرایی، ارائه داد.

کد مطلب 6849257

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