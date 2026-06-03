به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر گذاشت، نوشت: غدیر علیاکبر تاریخ اسلام و سرچشمهی جوشان تمدنی است که فراتر از یک واقعهی مذهبی، «مرامنامهی زیست مؤمنانه» و الگوی متعالی حکمرانی را ترسیم کرده است. اگر تمدن را کالبد جامعه بدانیم، ولایت و پیام غدیر، جانمایه و روحی است که به این کالبد، معنا و حرکت میبخشد. امروز در آستانهی این عید بزرگ، وظیفهی ما در نظام سیاستگذاری گردشگری کشور، بازخوانی این واقعه از منظر ظرفیتهای بی بدیل فرهنگی و اجتماعی است.
گردشگری در ذات خود، هجرتی برای شناخت و بستری برای پیوند قلوب است. آموزههای غدیر با تاکید بر «اخوت»، «عدالت» و «کرامت انسانی»، دقیقاً همان حلقهی مفقودهای است که میتواند گردشگری ما را از یک صنعت صرفاً خدماتی، به یک جریان «فرهنگساز و انسانساز» بدل کند. ما معتقدیم غدیر نه متعلق به گذشته، که راهبردی برای آینده است.
در این راستا، معاونت گردشگری با الهام از مکتب غدیر، راهبردهای کلان خود را بر سه محور اصلی استوار میبیند:
۱. تعالی فرهنگ میزبانی بر مدار کرامت علوی:غدیر به ما آموخت که پیشوای جامعه به مانند رهبر شهید انقلاب، خادمترین مردمان است. در الگوی گردشگری تمدنساز، «میزبانی» یک حرفه نیست، بلکه یک فضیلت اخلاقی است. راهبرد ما تقویت زیرساختهای گردشگری با نگاه به «فرهنگ عامه و آیینی» است تا هر گردشگر، چه داخلی و چه خارجی، در مواجهه با مقصد، حلاوت عدالت و میهماننوازی برآمده از سیرهی علوی را لمس کند.
۲ . گردشگری روایی؛ بازخوانی میراث هویتی:ما موظفیم «روایت غدیر» را از حصار کتابخانهها به بطن جاذبههای گردشگری بیاوریم. توسعهی مسیرهای گردشگری مذهبی و آیینی،رویدادهای بزرگ راهپیمایی غدیر حمایت از هنرهای نمایشی خیابانی (نظیر پردهخوانی و نقالی غدیر) در اماکن تاریخی و ایجاد پیوند میان «میراث ملموس» (بناهای تاریخی) و «میراث ناملموس» (واقعه غدیر)، اولویت جدی ماست. گردشگری باید مسیری برای انتقال میراث تمدنی به نسلهای آینده باشد.
۳ . دیپلماسی گردشگری و پیام صلح جهانی:غدیر پیامآور صلح، وحدت و سپردن کار به کاردان است. ما با بهرهگیری از ظرفیت عید غدیر به عنوان یک میراث مشترک جهانی در میان محبان اهلبیت (ع)، به دنبال توسعهی گردشگری بینالمللی با رویکرد «گفتگوی ادیان و مذاهب» هستیم. غدیر میتواند نقطهی تلاقی نگاههای حقیقتجو از سراسر جهان باشد.
در پایان، تاکید میکنم که پرداختن به غدیر نباید به همایشهای تشریفاتی محدود شود. غدیر یک «استراتژی زنده» است. تلاش ما در مجموعهی گردشگری کشور بر این است که با تکیه بر این ریشهی کهن و تمدنساز، شاخسارهای نوین صنعت گردشگری را آبیاری کنیم تا ثمرهی آن، نشاط اجتماعی، رونق اقتصادی و شکوه بیش از پیش نام ایران اسلامی در جهان باشد.
امید که در سایهسار ولایت علوی، مسیری بگشاییم که هر قدمش، گامی به سوی تمدن نوین اسلامی باشد.
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