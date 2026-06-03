تکمیل فاز دوم خوابگاه دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه وبویراحمد تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر چهارشنبه در نشست هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد، با تبریک عید سعید غدیر خم و دهه ولایت و امامت، دانشگاه فرهنگیان را یکی از مهم‌ترین مراکز آموزشی کشور برشمرد و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر حمایت از دانشگاه فرهنگیان و سرمایه‌گذاری برای توسعه آن تأکید داشته‌اند و این موضوع وظیفه همه دستگاه‌ها را در پشتیبانی از این مجموعه روشن کرده است.

وی با اشاره به نقش کلیدی آموزش و پرورش در توسعه کشور اظهار کرد: خروجی دانشگاه فرهنگیان، ورودی نظام آموزشی است و هر اندازه کیفیت آموزش، پژوهش، خلاقیت و توانمندی دانشجومعلمان ارتقا یابد، آموزش و پرورش نیز در ایفای نقش توسعه‌ای خود موفق‌تر خواهد بود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد کمبود خوابگاه و فضای آموزشی را از مهم‌ترین چالش‌های دانشگاه فرهنگیان استان دانست و گفت: با توجه به محدودیت زمین در شهر یاسوج، علاوه بر توسعه فضاهای فیزیکی، باید بهره‌وری از امکانات و ظرفیت‌های موجود نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی تنوع‌بخشی به رشته‌های تحصیلی، افزایش جذب دانشجویان بومی و مدیریت ظرفیت‌های آموزشی را از جمله راهکارهای کاهش بخشی از مشکلات خوابگاهی دانشگاه عنوان کرد.

رحمانی از تشکیل تیمی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی مدارس، دانشگاه فرهنگیان و استانداری برای بررسی ظرفیت‌های موجود و شناسایی فضاهای قابل استفاده خبر داد و افزود: در کوتاه‌مدت باید راهکارهای لازم برای تأمین فضای خوابگاهی دانشجویان بررسی و اجرایی شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تکمیل فاز دوم خوابگاه دانشگاه فرهنگیان را از اولویت‌های استان دانست و تصریح کرد: این طرح باید تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند روند اجرای آن را با جدیت پیگیری کنند.

وی همچنین توسعه خوابگاه شهید عوض‌پور را راهکار بلندمدت رفع مشکلات اسکان دانشجویان عنوان کرد و گفت: مراحل طراحی این طرح انجام شده و باید برای اجرای آن برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

رحمانی درباره ایجاد پردیس جامع دانشگاه فرهنگیان نیز اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های مشترک دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین راه‌اندازی خانه خلاق می‌تواند بخشی از نیازهای آموزشی و پژوهشی این دانشگاه را تأمین کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و رعایت الگوی مصرف در دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی تأکید کرد و گفت: فرهنگ مصرف بهینه باید از مدارس و نظام آموزشی آغاز شود و دانش‌آموزان و معلمان نقش مهمی در نهادینه‌سازی این فرهنگ در جامعه دارند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار برگزاری مستمر نشست‌های هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان با دستور کار مشخص و پیگیری دقیق مصوبات شد و افزود: در جلسات آینده، میزان پیشرفت مصوبات و اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های مسئول مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.