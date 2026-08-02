هیچ دستگاهی حق کوتاهی در اجرای مصوبات آموزش و پرورش را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت جایگاه این شورا اظهار کرد: تصمیمات شورای آموزش و پرورش ارتباط مستقیمی با آینده دانش‌آموزان دارد و همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای دقیق مصوبات آن هستند.

وی افزود: هیچ دستگاهی نباید در انجام وظایف خود کوتاهی کند و موانع پیش‌روی آموزش و پرورش باید با همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مرتبط برطرف شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر مصوبات شورا گفت: جلسات شورای آموزش و پرورش استان از این پس به صورت منظم و هر دو هفته یک‌بار برگزار خواهد شد تا روند اجرای تصمیمات با جدیت دنبال شود.

رحمانی همچنین بر حل مشکل مسکن فرهنگیان تأکید کرد و گفت: موضوع تأمین مسکن این قشر باید با جدیت پیگیری شود و دستگاه‌های مسئول نسبت به رفع موانع اقدام کنند.

وی در همین زمینه دستور داد برای ۲۰۶ نفر از فرهنگیان واجد شرایط، از طریق الحاق اراضی روستایی به محدوده شهرها، اقدامات لازم برای تأمین مسکن انجام شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از حضور کمرنگ برخی دستگاه‌ها در جلسات شورا، اظهار کرد: شهرداری‌ها از اعضای ثابت شورای آموزش و پرورش هستند و باید در جلسات آینده حضور فعال‌تری داشته باشند.