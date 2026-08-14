https://mehrnews.com/x3cNJL ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۸ کد مطلب 6916582 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۸ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و هفتمین شب بیعت با رهبری اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و هفتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6916582 کپی شد مطالب مرتبط صد و شصت و ششمین حماسه حضور مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه ۱۶۸ شب عهد و پیمان؛ زمانی که دیار آفتاب در برابر ولایت سر فرود آورد حضور حماسی مردم خمین در صد و شصت و هشتمین شب قرار عاشقی یکصد و شصت و پنجمین شب بیعت مردم ساوه با رهبر معظم انقلاب میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و ششمین شب بیعت با رهبری میدان داری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت ونهمین شب شکوه حضور مردم خمین در یکصد و شصت و نهمین شب بیعت با رهبری روایت دانشجوی نیجریهای دانشگاه کردستان از تجمعات شبانه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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