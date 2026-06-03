افزایش ۷۰ درصدی بودجه فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال ۱۴۰۴

اکبر علیاصغرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر حمایتهای رئیس دانشگاه از حوزه فرهنگی و دانشجویی اظهار کرد: بودجههای فرهنگی این دانشگاه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد که این مهم به عنوان یکی از برجستهترین اقدامات این حوزه بوده است.
وی همچنین به برپایی موکب دانشگاهیان به مدت ۴۰ شب در مجاورت ستاد مرکزی دانشگاه به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری اشاره کرد و ابراز کرد: هزینههای آن تا چهلم شهادت رهبر از سوی رئیس دانشگاه تأمین شد. پس از آن نیز موکب با مشارکت خیرین و کمکهای مردمی و با حضور دانشگاهیان، کارکنان و مسئولان تا چند روز گذشته ادامه داشت.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انتخاب مدیر فرهنگی از میان اعضای هیأت علمی را گامی در راستای ارتقای فعالیتهای فرهنگی، افزایش تعاملات دانشگاهی و گسترش دامنه خدمات فرهنگی به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی عنوان کرد.
وی بهسازی خوابگاهها و توسعه امکانات رفاهی آن با اعتباری بیش از ۶ میلیارد تومان، پرداخت بیش از ۱۷ میلیارد تومان وام دانشجویی، پوشش بیمه حوادث برای ۳۷۰۰ دانشجو، راهاندازی مشاوره روانشناسی آنلاین، پیگیری وضعیت دانشجویان شهرهای مورد تهاجم و میزبانی جشنواره دوام و المپیاد ورزشی دانشجویان از دیگر اقدامات این معاونت دانست.
علیاصغرزاده تأکید کرد: توسعه فعالیتهای فرهنگی، جهاد تبیین و حمایت از دانشجویان با پشتیبانی و حمایت رئیس دانشگاه و معاونت توسعه، از مهمترین اولویتهای این معاونت در سال گذشته بوده است.
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