به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه اصل جمعه شب پس از شکست خانگی تیمش در آلومینیوم اراک در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: در نیمه نخست عملکرد خوبی نداشتیم و یک گل دریافت کردیم. در نیمه دوم با تغییرات تاکتیکی روند بازی بهبود یافت و فرصت‌هایی برای به تساوی کشاندن مسابقه داشتیم اما موفق نبودیم.

وی افزود: یکی از بازیکنان جوان تیم با وجود تذکرهای کادر فنی در بین دو نیمه، دوباره اشتباه نیمه اول را در دقیقه ۹۲ تکرار کرد و گل دوم را دریافت کردیم. فوتبال اقتضائات خاص خود را دارد.

سرمربی استقلال خوزستان با اشاره به مشکلات زیرساختی تیمش تصریح کرد: آسیب اصلی ما نداشتن زمین مناسب برای مسابقات است و از امتیاز میزبانی محروم هستیم. فصل گذشته نتوانستیم در اهواز میزبان حریفان باشیم و این چالش در فصل جدید نیز تکرار شده است.

خلیفه اصل تأکید کرد: از مسئولان استانی از جمله مدیرکل ورزش و جوانان، مسئولان ورزشگاه غدیر، استانداری و فرمانداری تقاضا دارم برای آماده‌سازی ورزشگاه غدیر همکاری کنند تا بتوانیم در اهواز از حریفان میزبانی کنیم. بهره‌مندی از امتیاز میزبانی قطعا نتایج تیم را تغییر خواهد داد.

وی در پایان درباره وضعیت مدیریتی باشگاه گفت: درباره میزبانی در ورزشگاه شهدای فولاد اطلاعی ندارم و این موضوع باید توسط مدیریت پاسخ داده شود. از اعضای هیئت‌مدیره، مدیریت باشگاه درخواست دارم برای باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات تلاش کنند تا بازیکنان جذب‌شده به جمع تیم اضافه شوند.