به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشهفروش با اشاره به جاری شدن آب در بستر زایندهرود اظهار کرد: جریان آب هماکنون به منطقه ناژوان و پل نصر رسیده و از فردا توزیع آب در شبکههای آبیاری آغاز میشود. با توجه به لغزندگی دیواره کانالها، شدت جریان و وجود لایههای ژئوممبران در استخرهای کشاورزی، این مکانها بههیچعنوان برای شنا ایمن نیستند.
آمادهباش تیمهای امدادی در نقاط خطرپذیر
وی از ابلاغ دستورالعمل پیشگیرانه به دستگاههای امدادی و خدماتی خبر داد و گفت: تیمهای مجهز هلالاحمر و نیروهای نظارتی در مسیر رودخانههای خرسان، آبملخ، ونک، چشمهلنگان و کانالهای نکوآباد، آبشار و رودشت مستقر شدهاند. همچنین بر لزوم نصب حفاظ و تابلوهای هشدار در اطراف سدهای مخزنی استان از جمله سد زایندهرود، گلپایگان و کوچری تاکید شده است.
الزام ایمنسازی استخرهای کشاورزی و باغات
شیشهفروش تصریح کرد: مالکان باغات شخصی و بهرهبرداران استخرهای کشاورزی موظف به نصب فنس، تابلو هشدار و تعبیه طناب نجات هستند. نظارت بر این اقدامات بر عهده جهاد کشاورزی و با بهرهگیری از تخصص کارشناسان آتشنشانی خواهد بود تا از وقوع حوادث در روزهای تعطیل پیشگیری شود.
آخرین وضعیت سد زایندهرود
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حجم سد زایندهرود ۶۲۳ میلیون مترمکعب است. میزان ورودی فعلی به سد ۷۱ و میزان خروجی آن ۸۷ مترمکعب بر ثانیه ثبت شده است.
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