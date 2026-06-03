به گزارش خبرگزاری مهر، محمدطاهر اصفهانی سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان تهران ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالگرد حضرت امام خمینی(ره) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر استان تهران امسال نیز همانند گذشته در کنار دیگر نیروهای امدادی و خدماتی، وظیفه پوشش امدادی مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) را برعهده دارد.

وی با اشاره به اینکه امسال بیش از ۷۰۰ نفر از نیروهای عملیاتی وظیفه پوشش امدادی را مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) را برعهده دارند، ادامه داد: امسال تیم‌های عملیاتی را به دو بخش حضور مرکز فرماندهی عملیات و نیروهای پشتیبانی تقسیم کردیم که بتوانیم خدمات‌رسانی را علاوه بر حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)، در تمامی‌شهرستان‌های استان داشته باشیم.

اصفهانی با اشاره به اینکه در این پوشش امدادی، بیش از ۱۴۰ دستگاه خودرو و تجهیزات امدادی وجود خواهد داشت، بیان کرد:

نیروهای عملیاتی با بهره‌گیری از بیش از ۱۴۰ دستگاه خودرو و دیگر تجهیزات امدادی از جمله خودرو آمبولانس، خودرو نجات، اتوبوس آمبولانس، موتورلانس و غیره وظیفه خدمات رسانی به زائران حرم مطهر را برعهده دارند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان تهران در پایان از هموطنان درخواست کرد در صورت وقوع حادثه، خونسردی خود را حفظ نمایند و به پست‌های امدادی مستقر در حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) مراجعه کنند.