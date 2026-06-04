به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح پنجشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تنگستان به ضمن تقدیر از تلاش‌ها و همراهی نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بر ضرورت پیگیری جدی امور عمرانی و تسریع در روند اجرای پروژه‌های شهرستان تأکید کرد.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه ملاک ارزشیابی همه مدیران، نتیجه زحمات آن‌ها در جذب اعتبارات است، اظهار کرد: کار با پیگیری صورت می‌پذیرد و اگر پیگیری نباشد، نتیجه‌ای هم حاصل نخواهد شد و ملاک مهم ارزیابی مدیران، جذب اعتبارات و پیگیری مستمر امور است.

سلیمانی با تأکید بر اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار دارند، خواستار توجه ویژه مسئولان به تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره شهرستان شد و افزود: مدیران باید در بازدیدهای میدانی حضور فعال داشته باشند و از نزدیک در جریان وضعیت پروژه‌های فعال قرار گیرند.

فرماندار تنگستان همچنین بر لزوم بازدید میدانی مدیران از پروژه‌های در حال اجرا تأکید کرد و گفت: پیگیری امورات باید به‌صورت مستمر انجام شود و پروژه‌های فعال نیز به‌طور مرتب مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.

وی با اشاره به اهمیت هم‌فکری و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: با مشورت و همفکری، می‌توان پروژه‌های جدید را به‌صورت دقیق و هدفمند طراحی و پیگیری کرد.