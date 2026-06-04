به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر شالبافیان در جریان بازدید از ساختمان اداره کل میراثفرهنگی لرستان و محوطه باغ «گلستان» ضمن محکومکردن اقدامات و حملات رژیم صهیونیستی - آمریکایی، بر ضرورت تسریع در بازسازی بخشهای آسیبدیده این ساختمان تأکید کرد.
وی گفت: امیدواریم با حمایت مجموعه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و تأمین اعتبارات موردنیاز، عملیات بازسازی و مرمت این مجموعه هرچه سریعتر آغاز و به سرانجام برسد.
معاون وزیر میراثفرهنگی، تصریح کرد: حفظ و ارتقای زیرساختهای اداری و فرهنگی استان از اهمیت ویژهای برخوردار است و بازسازی این مجموعه میتواند نقش مؤثری در تداوم ارائه خدمات به فعالان حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی داشته باشد.
شالبافیان، ضمن بررسی میدانی خسارات وارده، بر پیگیری موضوع و تسریع در روند بازسازی و جبران آسیبهای واردشده تأکید کرد.
عطا حسنپور مدیرکل میراثفرهنگی لرستان نیز در این بازدید، اظهار کرد: در این بازدید، آخرین وضعیت ساختمان اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و بخشهای آسیبدیده موردبررسی قرار گرفت و روند پیگیریهای انجامشده برای بازسازی این مجموعه ارزیابی شد.
وی افزود: ساختمان اداره کل میراثفرهنگی لرستان و محوطه باغ «گلستان» در جریان جنگ رمضان و حملات ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت و خساراتی به بخشهایی از این مجموعه وارد شد.
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