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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

ضرورت تسریع در بازسازی ساختمان میراث‌فرهنگی لرستان

ضرورت تسریع در بازسازی ساختمان میراث‌فرهنگی لرستان

خرم‌آباد - معاون وزیر میراث‌فرهنگی بر ضرورت تسریع در بازسازی ساختمان میراث‌فرهنگی لرستان که در جریان جنگ رمضان خسارت‌دیده، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر شال‌بافیان در جریان بازدید از ساختمان اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان و محوطه باغ «گلستان» ضمن محکوم‌کردن اقدامات و حملات رژیم صهیونیستی - آمریکایی، بر ضرورت تسریع در بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده این ساختمان تأکید کرد.

وی گفت: امیدواریم با حمایت مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و تأمین اعتبارات موردنیاز، عملیات بازسازی و مرمت این مجموعه هرچه سریع‌تر آغاز و به سرانجام برسد.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی، تصریح کرد: حفظ و ارتقای زیرساخت‌های اداری و فرهنگی استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بازسازی این مجموعه می‌تواند نقش مؤثری در تداوم ارائه خدمات به فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داشته باشد.

شال‌بافیان، ضمن بررسی میدانی خسارات وارده، بر پیگیری موضوع و تسریع در روند بازسازی و جبران آسیب‌های واردشده تأکید کرد.

عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان نیز در این بازدید، اظهار کرد: در این بازدید، آخرین وضعیت ساختمان اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و بخش‌های آسیب‌دیده موردبررسی قرار گرفت و روند پیگیری‌های انجام‌شده برای بازسازی این مجموعه ارزیابی شد.

وی افزود: ساختمان اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان و محوطه باغ «گلستان» در جریان جنگ رمضان و حملات ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت و خساراتی به بخش‌هایی از این مجموعه وارد شد.

کد مطلب 6850050

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