حمله موشکی و پهپادی حزب الله به مقر نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی،‌ حزب الله لبنان اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و به شهادت رسیدن و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان در مناطق جنوبی لبنان، مرکز تجمع خودروها و نظامیان ارتش اشغالگر را ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز پنج شنبه در شهرک القنطره هدف دو موج حمله موشکی قرار داده است.



حزب الله در بیانیه‌ای دیگر از حمله به مرکز تجمع نظامیان اشغالگر و خودروهای آنها در همین شهرک در ساعت ۰۲:۴۵ بامداد امروز با دسته‌ای از پهپادهای انفجاری خبر داد.

این عملیات در حالی صورت می گیرد که نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و تجاوز به مناطق جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد.

در تازه ترین موارد نقض آتش بس،‌ شهرک «لبایا» در منطقه بقاع غربی در شرق لبنان، شهرک «القطرانی» در شهرستان «جزین»، شهرک «معرکة» در شهرستان صور و شهرک‌های «کفرجوز» و «الدویر»‌ در شهرستان النبطیه در جنوب این کشور هدف حمله پهپادی ارتش اشغالگر قرار گرفت.

رژیم صهیونیستی اطراف شهرک «عدشیت» در شهرستان النبطیة را هم هدف حمله هوایی قرار داد و برای دومین بار شهرک «حاروف» را در این شهر بمباران کرد.

خبرنگار المیادین هم اعلام کرد که شمار شهدای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک سحمر در شرق لبنان به ۶ نفر افزایش یافته است.