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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

جشن غدیر در شهرستان مرزی پیرانشهر

جشن غدیر در شهرستان مرزی پیرانشهر

ارومیه - در این فیلم تصاویری از جشن ولایت و امامت را در شهرستان مرزی پیرانشهر را می بینید.

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کد مطلب 6850479

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