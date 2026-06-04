https://mehrnews.com/x3cfbJ ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ کد مطلب 6850479 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ جشن غدیر در شهرستان مرزی پیرانشهر ارومیه - در این فیلم تصاویری از جشن ولایت و امامت را در شهرستان مرزی پیرانشهر را می بینید. دریافت 21 MB کد مطلب 6850479 کپی شد مطالب مرتبط عید غدیر متفاوت در مشهد جمکران در روز غدیر صحنه تجدید میثاق منتظران ظهور با ولایت شد برگزاری مهمونی غدیر کاشونیا در دیار مومنان کاشان جشن کیلومتری غدیر در قلب تبریز؛ خیابانها میزبان شادی خانوادگی برچسبها فرمانداری پیرانشهر مهمونی کیلومتری غدیر 1405 امام علی(ع)
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