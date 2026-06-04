جمکران در روز غدیر صحنه تجدید میثاق منتظران ظهور با ولایت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ «غدیر تا ظهور» عصر پنجشنبه و در سالروز عید سعید غدیر خم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مسجد مقدس جمکران برگزار شد و جلوه‌ای کم‌نظیر از ارادت مردم به ساحت ولایت و امامت را به نمایش گذاشت.

از ساعات ابتدایی عصر، مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران شاهد حضور پرشور خانواده‌ها، جوانان، هیئت‌های مذهبی و زائرانی بود که به صورت پیاده و خودرویی خود را به این مکان مقدس رساندند.

بخش قابل توجهی از مردم قم نیز با برگزاری شادپیمایی مردمی، مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) تا مسجد مقدس جمکران را پیاده طی کردند و در فضایی آکنده از شور عید غدیر در این اجتماع بزرگ حضور یافتند.



در طول این مسیر، موکب‌های مردمی و گروه‌های جهادی با برپایی ایستگاه‌های مختلف فرهنگی و پذیرایی، از زائران و شرکت‌کنندگان استقبال کردند.



همچنین ده‌ها ایستگاه صلواتی در صحن‌ها و محوطه‌های مسجد مقدس جمکران برپا شده بود و خادمان با توزیع شربت، شیرینی و نذورات مختلف از میهمانان عید ولایت پذیرایی می‌کردند.



فضای مسجد مقدس جمکران نیز با پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، بیرق‌های مزین به نام مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و تصاویر رهبر معظم انقلاب اسلامی آذین‌بندی شده بود و حال و هوایی سراسر عیدانه و معنوی به خود گرفته بود.

نوای «لبیک یا مهدی» در صحن‌های جمکران طنین‌انداز شد



یکی از بخش‌های شاخص این اجتماع، اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی متنوع بود که با استقبال گسترده حاضران همراه شد.



مدیحه‌سرایی و مولودی‌خوانی در وصف مقام والای حضرت علی(ع) توسط حاج سید مهدی میرداماد از جمله برنامه‌هایی بود که شور و نشاط معنوی ویژه‌ای در میان زائران ایجاد کرد.



همچنین شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در آیین قرائت زیارت آل‌یاسین و دعای عهد، بار دیگر ارادت و دلدادگی خود را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر(عج) ابراز کردند.



در لحظات مختلف این اجتماع، صحن‌های مسجد مقدس جمکران مملو از زمزمه‌های عاشقانه و فریادهای «لبیک یا مهدی(عج)» و نوای «حیدر حیدر» بود که فضای معنوی ویژه‌ای را رقم زد.



بسیاری از زائران نیز با تبرک جستن به پرچم متبرک حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)، ارادت خود را به ساحت مولای متقیان ابراز کردند.

خدمت‌رسانی گسترده موکب‌ها در عید ولایت



همزمان با برگزاری این اجتماع باشکوه، مجموعه‌ای از برنامه‌های خدمت‌رسانی مردمی نیز در نقاط مختلف شهر و مسیرهای منتهی به جمکران اجرا شد.



در محل تنورخانه ایران، بیش از دو هزار قرص نان سنتی پخت و میان مردم و زائران توزیع شد.



همچنین موکب اهالی قم مقدسه با طبخ ۱۱۰ دیگ غذای گرم، بخشی از نیاز موکب‌ها و ایستگاه‌های مردمی را تأمین و میان شرکت‌کنندگان در مراسم توزیع کرد.



حضور گسترده گروه‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی، خادمان و مجموعه‌های جهادی در این مراسم، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و مردمی در بزرگداشت عید سعید غدیر خم را به نمایش گذاشت.



اجتماع «غدیر تا ظهور» در مسجد مقدس جمکران، امسال نیز با حضور پرشور عاشقان اهل بیت(ع)، به صحنه‌ای از تجدید عهد با ولایت، نمایش وحدت مردمی و پیوند عمیق فرهنگ غدیر با انتظار ظهور تبدیل شد.



حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزامحمدی نیز در اجتماع بزرگ «غدیر تا ظهور» که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با تبیین جایگاه عید غدیر در منظومه معارف اسلامی اظهار کرد: غدیر تنها به یک واقعه در صدر اسلام محدود نمی‌شود بلکه روز تعیین وصی و جانشین برای همه پیامبران الهی است و همه انبیا مأمور بودند در چنین روزی اوصیای خود را به امت‌ها معرفی کنند.



وی افزود: بر اساس فرمایش پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع)، این عید در میان امت‌های پیشین نیز شناخته شده بوده و جایگاه ویژه‌ای در سنت الهی داشته است.



این سخنران مذهبی ادامه داد: در روایات اهل بیت(ع)، غدیر بزرگ‌ترین عید الهی معرفی شده و حقیقت آن از آغاز آفرینش تا پایان تاریخ امتداد یافته است.



وی تصریح کرد: غدیر تنها روز تبریک و شادباش نیست بلکه روز قیام برای خدا، روز مسئولیت‌پذیری امت‌ها و روز تعیین نسبت جامعه با امام و ولی الهی است.



غدیر روز تعیین مسیر امت‌هاست



میرزامحمدی با اشاره به نقش غدیر در سرنوشت جوامع اسلامی گفت: غدیر روز آزمون امت‌هاست و هر جامعه‌ای که از عهد و پیمان خود با ولایت فاصله بگیرد، از مسیر هدایت نیز دور خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز در اجتماعات گسترده مردمی مشاهده می‌شود، جلوه‌ای از استمرار فرهنگ غدیر و پیوند ناگسستنی جامعه اسلامی با ولایت است.



این سخنران مذهبی افزود: جامعه‌ای که ولایت در آن محور وحدت و حرکت باشد، موجب ناامیدی جریان کفر و استکبار خواهد شد و استمرار این حضورهای مردمی، نشانه تداوم این پیوند در متن جامعه اسلامی است.



وی تأکید کرد: هدف نهایی این مسیر، اتصال بیعت غدیر به بیعت با امام زمان(عج) است و این پیوند در عرصه‌های عبادی، اجتماعی و فرهنگی تداوم پیدا می‌کند.