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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

برگزاری مهمونی غدیر کاشونیا در دیار مومنان کاشان

برگزاری مهمونی غدیر کاشونیا در دیار مومنان کاشان

کاشان - مهمونی غدیر کاشونیا عصر و شامگاه روز عید غدیر خم با مشارکت بیش از ۱۰۰ موکب در دیار مومنان کاشان برگزار شد.

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کد مطلب 6850498

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