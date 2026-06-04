https://mehrnews.com/x3cfc6 ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶ کد مطلب 6850498 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶ برگزاری مهمونی غدیر کاشونیا در دیار مومنان کاشان کاشان - مهمونی غدیر کاشونیا عصر و شامگاه روز عید غدیر خم با مشارکت بیش از ۱۰۰ موکب در دیار مومنان کاشان برگزار شد. دریافت 14 MB کد مطلب 6850498 کپی شد مطالب مرتبط جشن کیلومتری غدیر در قلب تبریز؛ خیابانها میزبان شادی خانوادگی گرگان غرق در شور بزرگترین مهمونی مهمانی کیلومتری غدیر در اسلامشهر با شور و اشتیاق خانوادهها برگزار شد جشن غدیر در شهرستان مرزی پیرانشهر آغاز مهمانی غدیر در اهواز برچسبها عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر کاشان
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