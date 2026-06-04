خبرگزاری مهر، گروه استان ها، زهرا ژرفی مهر: ظهر گرم خردادماه در تبریز با صحنه‌ای متفاوت در خیابان‌های مرکزی شهر همراه شده است؛ خیابان‌هایی که از ساعاتی پیش آرام‌آرام رنگ جشن به خود گرفته‌اند و جمعیت زیادی از شهروندان در مسیرهای منتهی به سنگفرش ارتش شمالی در حال حرکت هستند. مهمانی مردمی عید غدیر امسال نیز مانند سال‌های گذشته، با حضور خانواده‌ها، کودکان و جوانان حال‌وهوایی شاد و پرجنب‌وجوش به شهر بخشیده است.

در مسیرهای منتهی به محل برگزاری برنامه، غرفه‌های مختلف فرهنگی و خدماتی برپا شده و صدای موسیقی‌های آیینی و سرودهای شاد در فضا طنین‌انداز است. بسیاری از خانواده‌ها همراه با فرزندانشان در این مسیر حضور پیدا کرده‌اند و برخی نیز با پرچم‌ها و نمادهای مناسبتی در میان جمعیت حرکت می‌کنند.

کودکان از پرشورترین چهره‌های این اجتماع هستند. بادکنک‌های رنگی، سربندهای سبز و پرچم‌های کوچک در دست آنان، جلوه‌ای شاد به جمعیت داده است. در برخی نقاط مسیر نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای کودکان در نظر گرفته شده؛ از نقاشی و مسابقه گرفته تا سرگرمی‌هایی که باعث شده خانواده‌ها دقایقی در این بخش‌ها توقف کنند.

در طول مسیر، موکب‌ها و ایستگاه‌های پذیرایی نیز به چشم می‌خورد که با شربت، شیرینی و خوراکی‌های مختلف از مردم پذیرایی می‌کنند. خادمان این موکب‌ها که بیشتر از میان جوانان و خانواده‌ها هستند، با روی خوش از حاضران استقبال می‌کنند و تلاش دارند فضایی صمیمی و پرنشاط ایجاد کنند.

در برخی نقاط نیز خدمات عمومی و مشاوره‌ای ارائه می‌شود و شهروندان می‌توانند از خدمات سلامت و راهنمایی‌های تخصصی استفاده کنند. حضور داوطلبان و نیروهای خدماتی در کنار مردم، روند برگزاری برنامه را سامان‌دهی می‌کند.

در میدان ساعت نیز جمعیت زیادی گرد هم آمده‌اند و بسیاری از شهروندان با گرفتن عکس و فیلم تلاش می‌کنند لحظات این جشن مردمی را ثبت کنند. پرچم‌ها در میان جمعیت تکان می‌خورند و صدای شادی و گفت‌وگوی مردم فضای میدان را پر کرده است.

با گذشت زمان، همچنان بر تعداد شرکت‌کنندگان افزوده می‌شود و جریان جمعیت در خیابان‌های منتهی به محل برگزاری ادامه دارد. این اجتماع مردمی حالا به صحنه‌ای از حضور خانوادگی شهروندان تبدیل شده؛ جایی که خیابان‌های تبریز برای ساعاتی میزبان جشن و شادی جمعی مردم شده است.

الیاس، جوانی که مشک کوچکی از آب را بر دوش داشت و در میان جمعیت حرکت می‌کرد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهرگفت: دوست داشتم مثل سقای کربلا به مردم آب بدهم. امروز با خانواده‌ام آمدم و هرکس تشنه بود به او آب می‌دهم.

کمی جلوتر، احسان یکی از نوجوانانی که در یکی از موکب‌ها مشغول توزیع آب میان مردم بود درباره حضورش در این برنامه گفت: با دوستانم از صبح برای کمک آمدیم. دوست داشتیم در این جشن سهمی داشته باشیم و به مردم خدمت کنیم.

در بخش دیگری از مسیر، موکبی ویژه کودکان برپا شده بود. الهام که در این موکب همراه کودکان مشغول برگزاری برنامه‌های نقاشی بود، به خبرنگار مهر گفت: برای بچه‌ها برنامه نقاشی و سرگرمی تدارک دیده‌ایم تا در کنار جشن، لحظات شادی را تجربه کنند. بیشتر نقاشی‌ها هم با موضوع عید غدیر و شادی این روز کشیده می‌شود.

در نزدیکی یکی از غرفه‌های مرتبط با تجهیزات امدادی و نظامی، پسربچه‌ای با کنجکاوی به وسایل نمایش‌داده‌شده نگاه می‌کرد و درباره آن‌ها سؤال می‌پرسید. وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: خیلی دوست داشتم از نزدیک این تجهیزات را ببینم. برایم جالب بود که بدانم هرکدام چه کاری انجام می‌دهند.

میلاد کریمی، یکی از دانشجویانی که برای شرکت در این برنامه آمده بود، نیز درباره حال‌وهوای مراسم گفت: فضای این برنامه بیشتر شبیه یک جشن خانوادگی بزرگ است. حضور خانواده‌ها و برنامه‌های مختلفی که در مسیر اجرا می‌شود باعث شده مردم با آرامش در کنار هم وقت بگذرانند.

همچنین خانم کرمی، وکیل پایه یک دادگستری که به همراه خانواده‌اش در این مراسم حضور داشت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چنین برنامه‌هایی فرصت خوبی است تا خانواده‌ها در کنار هم در یک فضای شاد و فرهنگی حضور پیدا کنند. امروز هم با فرزندانم آمده‌ایم تا در این مراسم شرکت کنیم.

مهمونی کیلومتری غدیر همچنان در خیابان‌های منتهی به سنگفرش ارتش شمالی تبریز ادامه دارد و جمعیت شرکت‌کنندگان در حال افزایش است. حضور خانواده‌ها، کودکان و جوانان در کنار غرفه‌های فرهنگی و خدماتی، تصویری از یک جشن مردمی در قلب شهر تبریز را به نمایش گذاشته است.