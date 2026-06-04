https://mehrnews.com/x3cffr ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱ کد مطلب 6850612 استانها گیلان استانها گیلان ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱ شب نود و ششم لنگرودی ها همزمان با ایام عید ولایت لنگرود- مردم لنگرود همزمان با ایام عید ولایت، در شب نود و ششم به میدان آمدند. دریافت 12 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6850612 کپی شد مطالب مرتبط آبیک؛ روایت یک حضور مستمر در شب نودوششم طنین وحدت در اقبالیه؛ مردم برای نودوششمین شب گرد هم آمدند خوزنین بیدار ماند؛ نودوششمین شب همراهی مردم با آرمانها اسفرورین در قاب همدلی؛ نودوششمین شب از اجتماعات مردمی برگزار شد برچسبها تجمع مردمی عید سعید غدیرخم شهرستان لنگرود
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