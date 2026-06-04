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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱

شب نود و ششم لنگرودی ها همزمان با ایام عید ولایت

شب نود و ششم لنگرودی ها همزمان با ایام عید ولایت

لنگرود- مردم لنگرود همزمان با ایام عید ولایت، در شب نود و ششم به میدان آمدند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6850612

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