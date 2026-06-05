به گزارش خبرگزاری مهر، بابک امرایی در سخنانی، اظهار داشت: قرارگاه نظارتی بازار با ابتکار این مجموعه و باهدف کنترل و ساماندهی وضعیت بازار در راستای رضایت مردم در تاریخ ۱۱ خرداد تشکیل و از ۱۲ خرداد شروع به کار کرد.

وی افزود: در این راستا گشت‌های نظارتی به‌صورت مستمر وضعیت بازار را با محوریت کالاهای اساسی و مرغ رصد کرده و در اولین مرحله با تشکیل پرونده گران‌فروشی برای شش واحد مرغ‌فروشی روند برخورد با متخلفان را آغاز کردند.

فرماندار معمولان، ادامه داد: در حال حاضر قیمت روغن، برنج، مرغ و کالاهای اساسی در فروشگاه‌های منتخب باقیمت پایین‌تر از قیمت مصوب در حال عرضه به مردم است، توصیه می‌شود از خرید کالاهای اساسی و مرغ باقیمت بالاتر از نرخ مصوب اکیداً خودداری و به فروشگاه‌های منتخب مراجعه شود.

امرایی، تصریح کرد: از مردم شریف درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی موارد را به‌صورت مستند به بازرسان فرمانداری و جهاد کشاورزی اطلاع دهند.