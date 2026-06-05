جشنواره سرود «یدا بید» با حضور مردم بصره آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، بعدازظهر ۱۴ خرداد مصادف با ۱۸ ذی الحجه ۱۴۷۷ هم زمان با عید سعید غدیر، چهارمین جشنواره بین‌الملی سرود «یدا بید» در منطقه یاسین خریبط بصره باحضور هزاران نفر از مردم این شهر کار خود را آغاز کرد.

جشنواره بین‌المللی سرود «یدا بید» که به همت امور بین الملل حوزه هنری و مرکز فرهنگی جنوب در یکی از مکان های عمومی شهر بصره برگزار شد و مورد استقبال جمعیت زیادی از مردم این شهر قرار گرفت میزبان گروه‌های سرودی از بحرین، حجاز، لبنان، ایران و عراق بود.

امیر جاوید قائم مقام رئیس حوزه هنری در امور بین الملل، احمد طرفی مدیر کارگروه عراقِ مرکز بین‌الملل حوزه هنری، شیخ رعد الباهلی دبیر جشنواره و مدیر مرکز فرهنگی هنری جنوب، همچنین محمد غلوم از چهره‌های شناخته‌شده جهان عرب که اجرای عربی سرود «سلام یا مهدی» را برعهده داشته است و دیگر چهره‌های سرشناس طوایف و مسئولان عراقی در این مراسم حضور داشتند.

مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد و سپس حاضران با ندای «لبیک یا علی» فضای جشن را آکنده از شور و ارادت به اهل بیت (ع) کردند.

در ادامه شیخ الاسدی استاد حوزه علمیه بصره و از چهره‌های تأثیرگذار این شهر، به عنوان نخستین سخنران مراسم روی صحنه رفت. وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، فرارسیدن عید سعید غدیر خم را به مردم بصره و تمامی شیعیان جهان تبریک گفت.

پس از بخش سخنرانی، نوبت به اجرای گروه‌های سرودی رسید که به این جشنواره راه یافته بودند. نخستین اجرا را گروه سرود «مشرقیون» از اهواز بر عهده داشت. این گروه در میان شعارهای «لبیک یا علی» و «لبیک یا حسین» حاضران، برنامه خود را روی صحنه برد و با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد. در ادامه نیز گروه‌های «خدام الزهرا» از اهواز، «فاطمیون» از بصره عراق، «ظهور» از بحرین و «کشافه الامام مهدی» از لبنان، آثار و سرودهای خود را برای حاضران اجرا کردند.

از بخش‌های ویژه این مراسم، اجرای قطعه مشهور «سلام یا مهدی» بود؛ اثری از محمد غلوم هنرمند شناخته‌شده جهان عرب، که توسط گروهی از دختران کودک اجرا شد و با ایجاد فضایی از معنویت و شور، مورد توجه و استقبال حاضران قرار گرفت.

برنامه با رجزخوانی‌های حماسی مجری و اجرای بخش‌های مختلف جشنواره پی گرفته شد. مردم بصره نیز با هلهله و ابراز شادی، تا پایان مراسم همراه جشنواره ماندند و از اجرای گروه‌های سرود استقبال کردند.

در بخش پایانی این رویداد، با حضور سید امیر جاوید قائم مقام رئیس حوزه هنری در امور بین الملل و احمد طرفی مدیر کارگروه عراقِ مرکز بین‌الملل حوزه هنری، از شیخ رعد الباهلی دبیر جشنواره و مدیر مرکز فرهنگی هنری جنوب عراق و همچنین سهیلا بدوی مدیر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های جنوب عراق قدردانی به عمل آمد.

همچنین در حاشیه این جشنواره، ۲ هنرمند ایرانی به اجرای آثار هنری خود پرداختند. حسین عینی‌بخش اثری با موضوع غدیر و تمثال حضرت علی (ع) خلق کرد و محمدسعید نقاشیان نیز اثر خوشنویسی خود با عنوان «یا علی» را در معرض دید حاضران قرار داد.