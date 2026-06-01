به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دست اندرکاران سومین جشنواره بین المللی سرود «یدابید» روز دوشنبه یازدهم خرداد با حضور دبیر رویداد و برخی دیگر از عوامل اجرایی این پروژه در سالن «اوستا» حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

سومین جشنواره بین‌المللی سرود «یدابید» در خرداد و همزمان با عید سعید غدیر در شهر بصره کشور عراق برگزار خواهد شد. در این جشنواره، گروه‌های سرود برجسته‌ای از کشورهای ایران، عراق، لبنان و بحرین حضور خواهند داشت و آخرین آثار خود را به اجرا در خواهند آورد.

احمد طرفی مدیر کارگروه بین الملل حوزه هنری انقلاب اسلامی در ابتدای این نشست گفت: موضوع و فکر جشنواره به چهار سال قبل باز می گردد که ما در صدد برگزاری یک رویداد سرود بودیم مسیری که طی سال های گذشته در برگیرنده فعالیت های خوبی در این زمینه بود اما در حوزه بین الملل کمتر شاهد آن بودیم. در این چارچوب اشتراکات فرهنگی مردم ایران و عراق مولفه خوبی برای برگزاری جشنواره شد.

وی افزود: وقتی موضوع را با حجت الاسلام شیخ باهری در میان گذاشتیم با استقبال خوبی از طرف وی مواجه شدیم بنابراین برنامه ریزی ها آغاز شد و ما امروز شاهد چهارمین رویداد هستیم که حتی ایام جنگ تحمیلی رمضان هم مانع از برگزاری آن نشد. کما اینکه دوره قبلی نیز ما در ایام جنگ ۱۲ روز رویداد سوم را پیش روی مخاطبان قرار دادیم و گروه هایی از کشورمان، لبنان، کویت و بحرین آثاری را اجرا کردند.

وی افزود: امسال هم جشنواره را تعطیل نکردیم و بسیار خوشحالیم که جشنواره در استان بصره برگزار می شود و بسیاری از گروه های سرود مایل به شرکت در جشنواره هستند. البته کمبود منابع قطعا جدی‌ترین مشکل ما در مسیر برگزاری جشنواره است اما تلاش این است که با کمبودها شاهد چهارمین رویداد در ایام گرامی عیدسعید غدیر باشیم. ما در این جشنواره رقابتی نداریم و در تلاشیم با دعوت از گروه های منتخب سرود آنها را در ادامه راهی که انتخاب کردند، ترغیب کنیم زیرا گاهی اوقات رقابت موجب کدورت هایی می شود که چندان مطلوب نیست.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین شیخ رعد باهری مدیر مرکز فرهنگی جنوب در عراق ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این رویداد بین المللی اظهار کرد: ما بعد از سقوط صدام حسین شروع به برگزاری رویدادهای مختلف به ویژه در ایام منتهی به عیدسعید غدیر خم کردیم. مسیری که رویداد «یدابید» یکی از این فعالیت ها است و قطعا در این راه همکاری ویژه حوزه هنری با مرکز فرهنگی جنوب بصره که ایده آن به واسطه شهید ابومهدی المهندس شکل گرفت نقش موثری در توسعه کارها داشت.

وی ضمن اشاره به برگزاری رویداد در دوره‌های گذشته به برپایی جشنواره چهارم اشاره کرد و افزود: زمان بندی برگزاری جشنواره در بازه زمانی یک روزه در عید سعید غدیر خم به میزبانی بصره در نظر گرفته شده که در طول رویداد گروه های سرودی از کشورهای سوریه، لبنان، بحرین، کویت، عراق و ایران در مکان های مقدس و ملی بصره آثارشان را پیش روی مخاطبان قرار می دهند.

وی تاکید کرد: توجه به کیفیت مولفه اصلی ما در جشنواره سرود «یدابید» است. در این راه برگزاری اجراهای مختلف با حضور پنج گروه و اجرای یک برنامه ویژه با هنرمندی محمد غلوم از کشور بحرین که قطعه معروف سلام یا مهدی را اجرا کرده بود بخش های مختلف جشنواره را تشکیل می دهد.

مدیر مرکز فرهنگی جنوب در عراق در پایان بیان کرد: رویداد «یدابید» جشنواره ویژه‌ای است که به معنای واقعی کلمه مردمی شده است. چرا که ما در هر دوره شاهد حضور ۴ هزار نفری مردم هستیم که در یک فضای پرنشاط به تماشای اجراها می‌نشینند. آنچه در دوره های قبلی تجربه کردیم همراهی مردمی بود که واقعا به جشنواره حال و هوای ویژه ای دادند و امیدوارم این توفیق دست بدهد که خدمتگزار دین و مذهب مان با محوریت عید سعید غدیر باشیم.