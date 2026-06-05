به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید صفدری، امام جمعه شهر جدید مهستان، امروز جمعه ۱۵ خردادماه، در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: این حادثه اگرچه اندوهی بزرگ برای امت اسلامی به همراه داشت، اما در دل این مصیبت، حقیقتی بزرگ آشکار شد و آن ظهور ظرفیتهای عظیم مردمی و انسجام ملی بود که بسیاری از محاسبات سیاسی و مادی دشمنان را برهم زد.
وی افزود: نزدیک به یکصد روز حضور، ایستادگی و همراهی ملت ایران در شرایط حساس اخیر، نشان داد که قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران تنها در تجهیزات و امکانات خلاصه نمیشود، بلکه در اراده، ایمان و حضور آگاهانه مردم ریشه دارد.
حضور مردم عامل شکست توطئهها
امام جمعه مهستان با بیان اینکه ملت ایران بار دیگر نقش تعیینکننده خود را در صحنههای حساس نشان داد، تصریح کرد: تجربههای گذشته و دفاعهای مقدس ملت ایران ثابت کرده است که هر زمان مردم در میدان حضور داشتهاند، دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندهاند.
صفدری ادامه داد: امروز نیز سرمایه اجتماعی و انسجام ملی، جنگ روانی، رسانهای و سیاسی دشمنان را خنثی کرده و آنان را در تحقق برنامههایشان با شکست مواجه ساخته است.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف در جامعه گفت: یکی از مهمترین راهبردهای دشمن در شرایط کنونی، ایجاد اختلاف، دوقطبیسازی و تضعیف وحدت ملی است، زیرا آنان به خوبی میدانند تا زمانی که ملت ایران متحد و امیدوار باشد، امکان تحمیل خواستههای خود را نخواهند داشت.
تکیه بر ظرفیتهای داخلی راهبرد اصلی کشور
امام جمعه مهستان با اشاره به برخی مباحث مطرحشده درباره مذاکرات اظهار کرد: آنچه برای ملت ایران اهمیت دارد حفظ منافع ملی، صیانت از استقلال کشور و دفاع از حقوق مشروع مردم است و هیچ گفتوگویی نباید به بهای نادیده گرفتن حقوق ملت تمام شود.
وی افزود: راهبرد اصلی کشور اتکا به ظرفیتهای داخلی، تقویت وحدت ملی، خدمت صادقانه به مردم و افزایش توانمندیهای ملی است و نیروهای مسلح زمانی بیشترین اثرگذاری را دارند که از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار باشند.
نشانههای فرسایش قدرت دشمن در میدان نبرد و رسانه
صفدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی گفت: در ماههای اخیر نشانههای متعددی از فرسایش قدرت راهبردی دشمنان جمهوری اسلامی ایران در عرصههای نظامی، سیاسی و رسانهای مشاهده شده است.
وی افزود: پروژه بیاعتبارسازی توان دفاعی و بازدارندگی ایران که با بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای و سیاسی دنبال میشد، برخلاف انتظار طراحان آن با چالشها و ناکامیهای جدی روبهرو شده است.
امام جمعه مهستان با بیان اینکه حتی برخی مراکز مطالعاتی و رسانههای غربی به محدودیتهای آمریکا و متحدانش اذعان کردهاند، تصریح کرد: افزایش هزینههای نظامی، دشواری مدیریت همزمان بحرانهای بینالمللی و پیچیدهتر شدن معادلات امنیتی منطقه، از جمله نشانههای تغییر موازنه قدرت در عرصه جهانی است.
وی خاطرنشان کرد: امروز یکی از مهمترین وظایف فعالان رسانهای و فرهنگی، تبیین واقعبینانه تحولات و مقابله با جنگ روایتها و عملیات روانی دشمنان است.
آزادسازی داراییهای بلوکهشده حق ملت ایران است
صفدری در ادامه با اشاره به تحولات منطقهای و مسائل اقتصادی گفت: آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی ایران، پایان فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ملتهای منطقه و ناکامی پروژه تضعیف جریان مقاومت، از مطالبات و حقوق مسلم ملت ایران است.
وی با اشاره به موضوع تنگه هرمز اظهار کرد: این آبراه راهبردی همچنان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان محسوب میشود و امنیت آن نیازمند احترام به حقوق کشورها و پرهیز از اقدامات تنشزا است.
امام جمعه مهستان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر تأمین امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه تأکید داشته و نقش خود را در حفظ ثبات و امنیت این حوزه راهبردی مهم میداند.
مقاومت به یک جریان ریشهدار تبدیل شده است
وی درباره تحولات لبنان نیز گفت: هدف رژیم صهیونیستی ایجاد شکاف در جبهه مقاومت و تغییر موازنههای سیاسی و امنیتی منطقه است، اما واقعیتهای میدانی نشان میدهد مقاومت به جریانی ریشهدار و دارای پشتوانه مردمی تبدیل شده و محدود به یک منطقه خاص نیست.
صفدری افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که همبستگی و همکاری میان ملتها و جریانهای همسو، یکی از عوامل مهم حفظ ثبات و مقابله با تهدیدات منطقهای بوده است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و تقویت سرمایه اجتماعی گفت: ملت ایران بارها نشان داده است که در برابر سختیها عقبنشینی نمیکند و با تکیه بر ایمان، آگاهی، مقاومت و امید، مسیر عزت و پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.
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