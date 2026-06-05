امام خمینی(ره) با قیام ۱۵ خرداد بیداری امت اسلامی را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حجت قاسمخانی در خطبههای این هفته نماز جمعه خوی با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد، افزود: امام خمینی(ره) بارها تأکید کردهاند که مبدأ انقلاب اسلامی ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ است و این موضوع به دلیل تفاوت بنیادین اهداف این نهضت با حرکتهای پیشین ملت ایران از جمله نهضت تنباکو، مشروطه و ملی شدن صنعت نفت است.
وی افزود: در نهضت تنباکو هدف مقابله با سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور بود، در مشروطه بر محدود شدن قدرت سلطنت تأکید میشد و در نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز قطع دست بیگانگان از منابع ملی مدنظر قرار داشت اما امام راحل در سال ۱۳۴۲ هدف اصلی نهضت را برچیدن حکومت پهلوی و تشکیل حکومت اسلامی اعلام کرد.
امام جمعه خوی با تشریح اهداف راهبردی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت: تشکیل حکومت اسلامی در ایران، ایجاد بیداری اسلامی در جهان اسلام و بیداری عدالتخواهان جهان سه هدف اساسی امام خمینی(ره) بود که تحقق آنها میتوانست زمینهساز ظهور حضرت مهدی(عج) باشد.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) از بزرگترین منتظران فرج در عصر حاضر بود و تمام حرکت سیاسی و اجتماعی خود را در مسیر احیای ارزشهای اسلامی و فراهم شدن زمینه ظهور منجی عالم بشریت سامان داد.
حجتالاسلام قاسمخانی با اشاره به سالروز انتخاب رهبر معظم انقلاب از سوی مجلس خبرگان رهبری پس از ارتحال امام خمینی(ره) اظهار کرد: یکی از بزرگترین میراثهای امام راحل، تثبیت اصل ولایت فقیه بود که پس از رحلت ایشان نیز موجب استمرار حرکت انقلاب اسلامی و حفظ انسجام کشور شد.
وی اسلامشناسی جامع، شجاعت و پایبندی به ارزشهای اسلامی را از مهمترین ویژگیهای رهبر فقید انقلاب برشمرد و افزود: رهبر شهید انقلاب با تکیه بر مبانی اسلام ناب محمدی(ص)، عزت و استقلال ملت ایران را حفظ کرد و در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی نشان داد.
امام جمعه خوی همچنین با اشاره به پیام اخیر حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، این پیام را از مهمترین اسناد راهبردی دوران پس از شهادت رهبر انقلاب دانست و گفت: این پیام با تبیین جایگاه غدیر، قیام لله، نقش مردم در پیشرفت کشور و استمرار مکتب امامین انقلاب، افق روشنی را برای آینده ملت ایران ترسیم کرده است.
وی افزود: در این پیام بر نقش مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور، تقویت خودباوری، حمایت از مظلومان، حفظ استقلال کشور و مقابله با نظام سلطه تأکید شده و از آن به عنوان نقشه راهی برای بهرهگیری از ظرفیتهای نسل جوان یاد شده است.
حجتالاسلام قاسمخانی با هشدار نسبت به اهداف جنگ ترکیبی دشمن تصریح کرد: دشمنان تلاش میکنند با تضعیف تابآوری مردم و ایجاد اختلال در محاسبات مسئولان، مسیر پیشرفت کشور را با چالش مواجه کنند.
وی اظهار کرد: تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف از مهمترین ابزارهای دشمن برای ضربه زدن به انسجام ملی است و ملت ایران باید با حفظ وحدت، امید، بصیرت و اعتماد به توانمندیهای داخلی در برابر این توطئهها ایستادگی کند.
امام جمعه خوی از جوانان و فعالان فرهنگی خواست با مطالعه اندیشهها و آثار امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب و حضور در دورههای معرفتی و فرهنگی، در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و تقویت هویت دینی و ملی جامعه گام بردارند.
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