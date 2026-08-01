به گزارش خبرنگار مهر، حضور قریب به ۱۵۰ شبی مردم در میدان های قیام و بصیرت همان چیزی بود که رهبر انقلاب به به عنوان بعثت مردمی از آن یاد کرد و ساعات اندکی پس از جنگ شهادت رهبر شهید، در شهر به شهر و حتی روستاهای کشور رقم خورد و میدان اجتماع مردمی را با میدان نظامی پیوند زد. نتیجه ای که پیروزی را برای ملت ایران به ارمغان آورد و مقاومت و هوشمندی مردم ضربات دشمن را در عرصه نظامی و شکستن وحدت بین مردم خنثی کرد.

همین اهمیت حضور میدانی مردم در کنار مقاومت نظامی نظامیان در میدان رزم است که توجهات را به این پدیده اجتماعی نو و البته اثرگذار معطوف کرده. اتفاقی که با دستان مردم و حماسه بی نظیر آنان رقم خورده است تا حمایت همه جانبه از میدان دیپلماسی و نظامی را با مردم جامعه به عنوان مهمترین عنصر وحدت آفرین به نمایش بگذارد.

حجت الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیئت ها و تشکل های دینی در اشاره ای کوتاه به برخی موضع گیری ها در تجمعات نسبت به نادیده گرفتن مصالح کشور توسط برخی افراد را هشدار داد.

وی نوشت: پس از آخرین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که شاه‌بیت آن حفظ وحدت و ترویج نقد منصفانه بود، انتظار می‌رفت مسیر انتقادها نیز در همین چارچوب اصلاح شود؛ اما متأسفانه همچنان شاهد نقدهایی آمیخته با تخریب نسبت به سران قوا و دیگر مسئولان نظام هستیم.



باباخانی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، شوق به مطرح شدن و کسب دنبال‌کننده، به‌روشنی دیده می‌شود؛ و این مایه تأسف است که چگونه گاهی منافع شخصی و بعضاً جناحی، به بهای نادیده گرفتن مصالح کشور دنبال می‌شود. آنچه بیش از همه موجب تأثر است، این است که گاه خلاف صریح فرمایشات رهبری، با پرچم دفاع از ولایت انجام می‌شود.



وی افزود: تنها برداشتی که به ذهن می‌رسد این است که برخی از عزیزان، رفتارهایی را که معمولاً در شب انتخابات بر خود روا می‌دارند، در شب جنگ نیز تکرار می‌کنند؛ حال آن‌که در شرایط سخت جنگی، حفظ وحدت و یکپارچگی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که هر انسان علاقه‌مند به ایران باید خود را به آن پایبند بداند. طبیعی است که نیروهای انقلابی باید بیش از دیگران بر این اصل مهم اهتمام ورزند.