به گزارش خبرنگار مهر، آرش اکبری ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در بیمارستان معتمدی گرمسار، با بیان اینکه این بیمارستان با مشکلات زیرساختی متعددی مواجه است، اظهار کرد: شاید ۷۰ درصد زمان ما صرف تعمیر و رفع مشکلات زیرساختی بیمارستان می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تأمین سرمایش و گرمایش مناسب در بخش‌های بستری، افزود: بخش سی‌سی‌یو برای بستری بیماران حتماً نیازمند سیستم سرمایش و گرمایش مناسب است و در این زمینه با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم.

رئیس بیمارستان معتمدی گرمسار با بیان اینکه مشکلات متعددی در این بیمارستان وجود دارد، گفت: تلاش می‌کنیم این مشکلات را برطرف کنیم.

شیمی‌درمانی؛ مطالبه‌ای برای مردم گرمسار

اکبری درباره راه‌اندازی بخش شیمی‌درمانی در بیمارستان معتمدی گرمسار نیز اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی که می‌توانیم برای مردم گرمسار انجام دهیم، راه‌اندازی این بخش است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود برای راه‌اندازی بخش شیمی‌درمانی، بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که برخی اجازه نمی‌دهند کار انجام شود. برای مثال، فضایی را آماده می‌کنیم، اما اجازه فعالیت در آن داده نمی‌شود.

رئیس بیمارستان معتمدی گرمسار ادامه داد: هزینه شیمی‌درمانی در بیمارستان‌های شهرهای همجوار حدود ۶ میلیون تومان است و معتقدیم راه‌اندازی این بخش در گرمسار می‌تواند زمینه ارائه خدمات رایگان به بیماران را فراهم کند، اما به گفته وی، منافع برخی گروه‌ها در این زمینه در معرض خطر قرار می‌گیرد.

اکبری با بیان اینکه تلاش می‌کنیم این مسائل را حل کنیم، افزود: انرژی و زمانی که باید برای درمان مردم و راه‌اندازی بخش شیمی‌درمانی صرف شود، گاهی برای حل مشکلات و موانع اداری و اجرایی اختصاص پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: از ۵۰۰ ساعت زمانی که برای برنامه‌ریزی راه‌اندازی بخشی مانند شیمی‌درمانی صرف می‌شود، ۴۵۰ ساعت آن صرف درگیری‌ها، تماس با وزارتخانه‌ها و پیگیری‌های مختلف می‌شود تا بتوانیم مسیر اجرای کار را هموار کنیم.

رئیس بیمارستان معتمدی گرمسار گفت: در نهایت این اقدامات انجام می‌شود، اما با اتلاف وقت و انرژی بسیار همراه است.

مشکلات بیمارستان و ضرورت رفع موانع

اکبری با بیان اینکه بیمارستان معتمدی گرمسار با مشکلات متعددی مواجه است، افزود: اگر قرار باشد برای هر مشکل ساعت‌ها وقت و انرژی صرف کنیم، عملاً ۲۴ ساعت شبانه‌روز نیز برای ما کم خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت سهامداری پزشکان در یکی از بیمارستان‌های همجوار گرمسار، مدعی شد: ۹۰ درصد پزشکان در یکی از بیمارستان‌های همجوار گرمسار سهامدار هستند و در نتیجه راه‌اندازی بخش شیمی‌درمانی در گرمسار به نفع این افراد نیست.

رئیس بیمارستان معتمدی گرمسار در پایان تأکید کرد: در تلاش هستیم این مشکلات و موانع را برطرف کنیم تا امکان ارائه خدمات درمانی مطلوب‌تر به مردم گرمسار فراهم شود.