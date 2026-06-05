حق شناس: دشمنی آمریکا با ایران ساختاری و فراتر از تحولات مقطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس شامگاه جمعه در مراسم تجدید بیعت مردم رودبار با مقام معظم رهبری و گرامیداشت یاد شهید «یونس رودباری»، نخستین شهید نهضت امام خمینی (ره)، با اشاره به مداخلات تاریخی آمریکا در ایران اظهار کرد: دشمنی واشنگتن با ملت ایران ریشه در ماهیت نظام سلطه دارد و این تقابل، موضوعی ساختاری و فراتر از تحولات مقطعی است.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، زنده نگه داشتن یاد شهدای پیشگام نهضت اسلامی را وظیفهای ملی و تاریخی دانست که نسل امروز را با ریشههای عزت و استقلال کشور آشنا میکند، افزود: اگر بتوانیم به درستی پاسخ دهیم که چرا آمریکا دست از سر مردم ایران برنمیدارد، بسیاری از شبهات و اختلاف دیدگاهها برطرف خواهد شد.
حقشناس با مرور مداخلات تاریخی قدرتهای خارجی از دوران پهلوی تا پس از انقلاب، به سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران، حمایتهای آمریکا از رژیم بعث، کودتاها و تحریمهای خصمانه اشاره کرد و گفت: این اقدامات نشان میدهد دشمنی آمریکا با ملت ایران مقطعی نیست، بلکه ریشه در ماهیت نظام سلطه و نگاه استعماری آن دارد.
شکست محاسبات دشمنان در مواجهه با ایران
وی با بیان اینکه نظام سرمایهداری تنها منافع و ثروت را دنبال میکند، تصریح کرد: دشمنان تصور میکردند میتوانند سناریوهای گذشته را درباره ایران نیز اجرا کنند، اما از اقتدار ملی و روحیه مقاومت ملت ایران غفلت کردند.
استاندار گیلان با یادآوری نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تقویت محور مقاومت گفت: یکی از مهمترین میراثهای شهید سلیمانی، تبدیل تهدیدها به فرصت و تغییر معادلات منطقهای بود؛ به گونهای که امروز هرگونه تجاوز به منافع ایران با پاسخ متناسب و قاطع مواجه میشود.
ایران قدرت اول منطقه است
حقشناس با تأکید بر اثبات قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه تصریح کرد: امروز همه کشورهای منطقه به خوبی میدانند که جمهوری اسلامی ایران قدرت اول منطقه است و این جایگاه با تکیه بر توانمندیهای داخلی به دست آمده است.
وی با مقایسه توان دفاعی کشور در دوران دفاع مقدس و شرایط کنونی افزود: در سالهای جنگ تحمیلی حتی برای تأمین برخی تجهیزات اولیه با مشکل مواجه بودیم، اما امروز بخش عمده تجهیزات دفاعی، موشکی، پهپادی و نظامی کشور به دست متخصصان ایرانی تولید میشود.
استاندار گیلان با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته اظهار کرد: نسل جوان باید بداند ایران پیش از انقلاب با وجود فروش روزانه حدود ۶ میلیون بشکه نفت، از ابتداییترین زیرساختها در بسیاری از مناطق محروم بود. امروز حتی دورافتادهترین روستاهای گیلان از راه آسفالته، برق، تلفن و خدمات عمومی بهرهمند هستند.
حقشناس با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی گفت: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی به این دستاوردها رسیده که سالها با شدیدترین تحریمها مواجه بوده و درآمدهای نفتی آن نیز قابل مقایسه با دوران پیش از انقلاب نیست.
مردمی که پشتوانه موشکها شدند، آینده منطقه را مشخص میکنند
وی با بیان اینکه دشمنان در محاسبات خود درباره ایران دچار اشتباه شدهاند، خاطرنشان کرد: آنچه بیش از هر چیز موجب نگرانی دشمنان شده، قدرت مردم ایران است؛ مردمی که در بزنگاههای حساس از کشور، انقلاب و نیروهای مسلح حمایت کردهاند. توان دفاعی، موشکی و نظامی کشور اهمیت بالایی دارد اما پشتوانه اصلی این اقتدار، حضور مردم و انسجام ملی است.
استاندار گیلان در پایان با گرامیداشت یاد شهید یونس رودباری و تمامی شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت تصریح کرد: استقلال، عزت و اقتدار امروز ایران مرهون خون شهدا و ایستادگی ملت بزرگ ایران است و بیتردید ایران جدیدی در حال تولد است که آینده منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نظر شما