به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدضیاءالدین آقاجانپور شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردمی «موج شصت‌وهشتم» در گرگان، با تقدیر از حضور مستمر مردم در صحنه، اظهار کرد: مردم ولایت‌مدار گرگان همگام با دیگر مردم ایران اسلامی بیش از دو ماه است که با حضور شبانه در میدان، حمایت خود را از عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی به نمایش گذاشته‌اند و این حضور در تاریخ انقلاب اسلامی کم‌نظیر است.

وی با اشاره به همراهی مردم با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز از یک سو رزمندگان اسلام در میدان دفاع از کشور ایستاده‌اند و از سوی دیگر مردم، زن و مرد، پیر و جوان، با هر قومیت و زبان، در خیابان‌ها حضور دارند تا از اسلام، قرآن و ایران دفاع کنند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع با بیان اینکه دفاع از کشور یک تکلیف عمومی است، اظهار کرد: همان‌گونه که نماز بر همگان واجب است، دفاع از وطن و مقابله با دشمن نیز وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود و ملت ایران تا پای جان برای حفظ استقلال کشور ایستاده‌اند.

آقاجانپور با اشاره به دیدارهای خود با رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نیروهای مسلح، گفت: آخرین توصیه رهبر انقلاب به مسئولان دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی و تقویت اقتدار دفاعی بود تا جمهوری اسلامی بتواند در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان ایستادگی کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که برخی معتقد بودند عصر موشک و توان دفاعی به پایان رسیده، رهبر انقلاب بر ضرورت تقویت قدرت نظامی تأکید داشتند و امروز ثمره آن نگاه راهبردی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با گرامیداشت یاد شهدای هسته‌ای و دفاعی کشور اظهار کرد: دانشمندانی همچون شهید محسن فخری‌زاده و دیگر شهدای عرصه دفاعی، برای عزت و امنیت ملت ایران جان خود را فدا کردند و پیام همه آنان مقاومت، ایستادگی و عدم عقب‌نشینی در برابر دشمن بود.

وی با اشاره به فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین (ع) گفت: ملت ایران ملتی حسینی است و همان‌گونه که سیدالشهدا (ع) زیر بار ظلم و بیعت با یزید نرفت، ملت ایران نیز هرگز در برابر فشار و تهدید تسلیم نخواهد شد.

آقاجانپور با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: پیام ملت ایران به زورگویان عالم این است که جمهوری اسلامی هرگز تسلیم خواسته‌های مستکبران نخواهد شد و راه مقاومت با قدرت ادامه پیدا می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع تأکید کرد: مردم ایران همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و با تبعیت از ولایت، مسیر مقاومت و ایستادگی را ادامه خواهند داد.

آقاجانپور ابراز امیدواری کرد و گفت: ملت ایران با وحدت و انسجام، بر دشمنان غلبه کرده و پرچم عزت و اقتدار جمهوری اسلامی برافراشته باقی بماند.