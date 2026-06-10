حق شناس: ترامپ با مشاوره‌ های غلط رژیم صهیونیستی اشتباه تاریخی کرد

هادی حقشناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر منطقه و حمایتهای بیسابقه آمریکا از رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ترامپ با مشاورههای غلط رژیم صهیونیستی اشتباه تاریخی کرد. بر اساس محاسبات غلط و مشاورههای نادرست این رژیم، به نظر میرسد که ترامپ چنین حمایت نابجایی را انجام داده است.
وی افزود: همه قرائن و شواهد نشان میدهد که ترامپ در حال حاضر به دنبال خروج آبرومندانه از این وضعیت است، چرا که عملاً به بنبست رسیده و به دنبال پایان جنگ میگردد.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه ترامپ دچار یک اشتباه تاریخی شده است، تصریح کرد: ما در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هفت رئیسجمهور در آمریکا داشتیم که شش نفر از آنها ادعا میکردند همه گزینهها در برخورد با ایران روی میز است، اما هیچکدام جرئت حمله نداشتند.
حقشناس خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که این اقدام ترامپ ناشی از همان خطاهای محاسباتی است که در نهایت منجر به شکست در تحقق اهداف او شد. تقابل با یک ملت مقاوم، شرایطی را فراهم آورد که عملاً محاسبات آنها را به بنبست کشانده و آنها را ناچار به تجدیدنظر در مواضع خود کرده است.
وی مقاومت مردم در بیش از صد روز گذشته را دستاوردی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این مقاومت دستاوردی است تا هیچکس جرئت حمله به ایران را پیدا نکند. این ایستادگی، پیامی روشن به تمام دشمنان است که مسیر تجاوز به این مرز و بوم، هزینههای غیرقابل جبرانی برای آنان در پی خواهد داشت.
استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: اقتدار امروز ایران اسلامی حاصل ایستادگی و مقاومت مردمی است که اجازه نمیدهند هیچ قدرتی به خود اجازه تعرض بدهد.
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