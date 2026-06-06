حجتالاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دریافت آثار جشنواره استانی «زندگی با آیهها به وقت مقاومت» ویژه نوجوانان در استان چهارمحال و بختیاری پایان یافته است، اظهار کرد: در مجموع، ۱۴۵ اثر از سراسر استان به این رویداد فرهنگی هنری رسیده و فرآیند داوری آثار آغاز شده است.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بیشترین شرکتکنندگان در این جشنواره از شهرستان لردگان بودند، ادامه داد: نوجوانان برگزیده تا پایان خردادماه معرفی و تجلیل خواهند شد و بهترین آثار در فضای مجازی به صورت گسترده بازنشر میشود.
منصوری بیان کرد: کلانپروژه زندگی با آیهها در طول سال و به فراخور مناسبتها و شرایط خاص اجرایی میشود که باتوجه به شرایط کنونی کشورمان، پنج آیه ناظر به موضوع مقاومت در جشنواره استانی در دستور کار قرار گرفت. این آیات شامل آیه ۱۳۹ سوره آلعمران، ۴۰ حج، ۲۱۶ و ۲۵۰ بقره و ۵ انشراح است.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه جشنواره استانی زندگی با آیهها به وقت مقاومت ویژه نوجوانان اجرایی شد، ادامه داد: شرکتکنندگان تولیدات و محتواهای چندرسانهای خود در قالبهای نقاشی، خطاطی، پادکست، عکسنوشته، تولیدات هوش مصنوعی و کلیپ میتوانند ناظر به آیات منتخب و اعلام شده، آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند.
وی تأکید کرد: پنج آیه یاد شده محور تمام فعالیتهای تبیینی و بصیرتی موسسات قرآنی و خانههای قرآن در شرایط کنونی قرار گرفته است.
منصوری با اشاره به اینکه پیش از این نیز جشنواره تیمی سفیران آیهها ویژه نوجوانان برای اوقات فراغت تابستان سال گذشته برگزار شده بود، گفت: ۳۰۰ تیم در قالب تیمهای ۳ تا ۵ نفره شرکت کردند که در نهایت، ۱۴ تیم برگزیده شدند و جوایز خود را در هر شهرستان دریافت کردند.
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