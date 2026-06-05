به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد محمدی در خطبههای نماز جمعه عسلویه، ضمن تبریک ولادت امام موسی کاظم (ع) و تبریک ایام غدیر، به تبیین سیره آن حضرت در چهار محور راهبردی «نفوذ هوشمند در بدنه قدرت»، «مدیریت شبکه وکالت»، «مبارزه منفی و سلب مشروعیت از طاغوت»، «کظم غیظ و نفوذ در دلها» و «جهاد تبیین در قالب دعا و مناجات» پرداخت.
امام جمعه عسلویه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره «کید خبیثانه» دشمن، خاطرنشان کرد: دشمن تمام توان خود را بر دو نقطه حساس و راهبردی متمرکز کرده است؛ اول تابآوری مردم و دوم دستگاه محاسباتی مسئولان.
وی افزود: دشمن پنج بذر مسموم تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف را در جامعه میکارد. اختلاف قومی، زبانی، مذهبی، صنفی، جناحی و هویتی از اهداف اصلی دشمن است، زیرا یک جامعه متحد شکستناپذیر است.
محمدی راهبردهای ششگانه مقابله با نقشه دشمن را ایستادگی، روشنبینی، وحدت، انسجام، اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن برشمرد.
نقش مسئولان در خنثیسازی توطئهها
خطیب جمعه عسلویه با تأکید بر لزوم پشتیبانی مسئولان از این راهبردها، شفافیت در تصمیمگیری، پاسخگویی بدون توجیه، ترک رفتارهای تفرقهانگیز، تقویت امید با اقدامات ملموس و اجتناب از تصمیماتی که خطای محاسباتی را تقویت میکند را از وظایف مسئولان دانست.
امام جمعه عسلویه با گرامیداشت سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب و نیز قیام ۱۵ خرداد که از سوی امام ره «عزای عمومی» اعلام شد، این قیام را مایه رشد، نقطه عطف تاریخ و خمیرمایه نهضت اسلامی توصیف کرد.
وی همچنین با تعظیم در برابر «صد روز ایستادگی» ملت ایران، این حضور بیسابقه را یک پدیده تاریخی و معجزهآسا خواند که معادلات قدرت را در هم ریخت.
ضرورت اصلاح مصرف برق و رعایت پیوستهای زیستمحیطی
محمدی با اشاره به ناترازی برق، اصلاح مصرف و خاموش کردن وسایل اضافی را ضروری دانست و تأکید کرد: صرفهجویی به مراتب مهمتر از ساخت نیروگاه است.
وی همچنین به مناسبت روز جهانی محیط زیست، بر اهمیت رعایت پیوستهای زیستمحیطی در صنایع تأکید کرد.
امام جمعه عسلویه به مشکل حلنشده بنزین صیادان اشاره کرد و گفت: معیشت مردم به دریا بسته است و انتظار داریم این مشکل خاص شهرستان سریعاً حل شود.
وی همچنین نسبت به تعدیل نیروهای کار در صنایع هشدار داد و افزود: با تعدیل نیرو، زندگی بسیاری از مردم مختل میشود. مجموعهها هرگز این اقدام را عملی نکنند و راهکارهای جایگزین مانند تقسیم نیروها در بخشهای مورد نیاز یا تعدیل موقت حقوق را در دستور کار قرار دهند.
ثبت نام حوزه علمیه خواهران
محمدی از دختران با استعداد خواست فرصت ثبتنام در حوزه علمیه خواهران را برای تعلیم معارف دینی و اخلاقی غنیمت شمرند.
خطیب جمعه عسلویه با تأکید بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر، گفت: برخی موارد مشاهده میشود که با فرهنگ اسلامی و تربیتی شهرستان سازگار نیست؛ بر همگان تکلیف است که این مهم را با ظرافت و رعایت شرایط و اصول انجام دهند.
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