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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

ادوات ممنوعه صید در اسکله‌های جنوبی استان بوشهر کشف شد

ادوات ممنوعه صید در اسکله‌های جنوبی استان بوشهر کشف شد

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر از کشف ادوات بلاصاحب و ممنوعه صید ترال و محاصره‌ای در اسکله‌های صیادی جنوب استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منفردیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای انجام وظیفه ذاتی این یگان مبنی بر مقابله با صید غیرمجاز و همچنین در پاسخ به مطالبه بحق صیادان قانونمند برای برخورد با متخلفان، عوامل یگان حفاظت منابع آبزیان اقدام به کنترل و گشت‌زنی در اسکله‌های صیادی جنوب استان بوشهر کردند.

وی افزود: در جریان این گشت‌زنی‌ها، یک رشته تور ترال قایق در اسکله صیادی شهرستان دیر و دو طاقه تور محاصره‌ای در اسکله صیادی شهرستان عسلویه کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر تأکید کرد: این یگان با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت نیروی انسانی و تجهیزات در دسترس، با صید غیرمجاز به‌صورت قاطعانه مقابله خواهد کرد.

کد مطلب 6849041

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