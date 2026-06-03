به گزارش خبرنگار مهر، محسن منفردیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای انجام وظیفه ذاتی این یگان مبنی بر مقابله با صید غیرمجاز و همچنین در پاسخ به مطالبه بحق صیادان قانونمند برای برخورد با متخلفان، عوامل یگان حفاظت منابع آبزیان اقدام به کنترل و گشت‌زنی در اسکله‌های صیادی جنوب استان بوشهر کردند.

وی افزود: در جریان این گشت‌زنی‌ها، یک رشته تور ترال قایق در اسکله صیادی شهرستان دیر و دو طاقه تور محاصره‌ای در اسکله صیادی شهرستان عسلویه کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر تأکید کرد: این یگان با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت نیروی انسانی و تجهیزات در دسترس، با صید غیرمجاز به‌صورت قاطعانه مقابله خواهد کرد.