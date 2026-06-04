کاشت درخت بومی در پارک ملی نایبند به جای مجازات حبس

به گزارش خبرنگار مهر، پویا بخشی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای یک حکم قضایی در راستای حمایت از محیط زیست خبر داد و اظهار کرد: در قالب مجازات‌های جایگزین حبس، یک فرد محکوم به تهیه و کاشت ۲۰۰ اصله درخت بومی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست شهرستان محکوم شده است.

وی افزود: بخشی از این درختان امروز با همکاری اداره محیط زیست و در سایت جبیر پارک ملی دریایی نایبند کاشته شد و روند کاشت سایر درختان نیز طبق برنامه ادامه خواهد یافت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه با اشاره به آثار مثبت مجازات‌های جایگزین حبس گفت: این احکام علاوه بر اصلاح رفتار محکومان، می‌تواند در حفظ محیط زیست، توسعه فضای سبز و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

بخشی تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون، از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس به‌ویژه در حوزه‌های عام‌المنفعه و زیست‌محیطی استفاده خواهد کرد تا ضمن تحقق اهداف تربیتی مجازات، منافع عمومی جامعه نیز تأمین شود.