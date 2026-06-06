به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ محمدحسین کبادی در تشریح این خبر گفت: از ۱۳ تا ۱۵ خردادماه، ۲ هزار و ۸۰۱ امدادگر و نجاتگر در قالب ۷۴۴ تیم عملیاتی در مأموریت‌های امدادی سراسر کشور مشارکت داشتند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه در این مدت، ۷۸۷ نفر در حوادث مختلف مصدوم شدند، افزود: از این تعداد، ۲۵۶ نفر به مراکز درمانی منتقلشدند و ۱۸۳ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

کبادی ادامه داد: همچنین ۴۱ نفر در عملیات‌های نجات فنی و رهاسازی از شرایط مخاطره‌آمیز نجات یافتند.

وی با اشاره به سایر خدمات ارائه‌شده از سوی نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، ۱۵ نفر به اماکن امن منتقل شدند و یک دستگاه خودرو گرفتار در حوادث طبیعی نیز به دست نیروهای عملیاتی رهاسازی شد.

محمدحسین کبادی در پایان بر آمادگی شبانه‌روزی نیروهای امدادی هلال‌احمر برای ارائه خدمات در حوادث و سوانح مختلف تأکید کرد.