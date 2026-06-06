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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

تصادفات در خوزستان سال گذشته ۱۲۴۵ قربانی گرفت

تصادفات در خوزستان سال گذشته ۱۲۴۵ قربانی گرفت

اهواز - مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی در استان به هزار و ۲۴۵ نفر رسید.

سید فرزاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموع مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی در استان خوزستان ۱۹ هزار و ۴۱۵ نفر ثبت شده است.

وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۹ هزار و ۴۱۰ نفر بوده، افزایش ۰.۰۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان تصریح کرد: همچنین در سال ۱۴۰۴ تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی در استان هزار و ۲۴۵ نفر گزارش شده است.

وی ادامه داد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که هزار و ۲۳۲ نفر بوده، افزایش ۱.۰۶ درصدی داشته است.

کد مطلب 6851755

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