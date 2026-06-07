نمایشگاه پوستر کمیک «نخ قرمز» در ازنا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، نمایشگاه انفرادی آثار هنری امیرحسین عبدالوند، هنرمند عضو انجمن هنرهای تجسمی، با عنوان «نخ قرمز» در سالن نگارخانه استاد آریانپور مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ازنا افتتاح شد.
در مراسم افتتاح این نمایشگاه، محمد لک، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ازنا، به همراه جمعی از رؤسای دستگاههای اجرایی شهرستان از جمله رؤسای ادارات فنی و حرفهای، دانشگاه آزاد اسلامی، میراث فرهنگی، ثبت احوال، کمیته امداد، ورزش و جوانان و همچنین جمعی از هنرمندان و علاقمندان حضور داشتند.
رئیس ارشاد ازنا: ۲۰ اثر پوستر کمیک با رویکرد روایتمحور
در این مراسم، محمد لک با اشاره به ویژگیهای هنری این مجموعه، اظهار داشت: این نمایشگاه شامل ۲۰ اثر پوستر کمیک است که با رویکردی متفاوت، تجربهای از «هنر روایتمحور» را به مخاطب ارائه میدهد.
وی ادامه داد: این مجموعه با بهرهگیری از روایت تصویری پیوسته، داستانی واحد را در میان تمامی آثار به رشته کشیده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ازنا گفت: این آثار با نویسندگی خانم نسترن عبدالوند خلق شدهاند و قرار است در آیندهای نزدیک، به صورت اثر انیمیشنی تولید و منتشر شوند.
نمایشگاهی برای علاقهمندان هنرهای تجسمی
نمایشگاه «نخ قرمز» تا تاریخ مشخصشده در نگارخانه استاد آریانپور دایر خواهد بود و علاقهمندان به هنرهای تجسمی و پوستر کمیک میتوانند از این آثار دیدن کنند.
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