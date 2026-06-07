توقف پروازهای شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کرد: به اطلاع میرساند بر اساس اطلاعیه صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در بامداد ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵، تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای شهر فرودگاهی امام(ره) متوقف شده است.
از مسافران گرامی درخواست میشود تا زمان اعلام برقراری مجدد پروازها از مراجعه به فرودگاهها خودداری کنند. برقراری مجدد پروازها از طریق رسانههای رسمی و کانالهای اطلاعرسانی شهر فرودگاهی اعلام میگردد.
مسافران گرامی شهر فرودگاهی جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص پروازها میتوانند با شماره ۵۱۰۰۱۱۸ / ۵۱۰۰۱۱۱ تماس گرفته یا به سایت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به نشانی www.ikac.ir مراجعه داشته باشند.
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