روایت رسانه چینی از وضعیت گردشگری ایران پس از جنگ اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آنچه وبسایت رسانه‌ای چینی‌زبان «bastillepost» مستقر در هنگ‌کنگ، برپایه گزارش‌های مقامات گردشگری ایران نوشته است، پیش از جنگ، مسافران از سراسر جهان جذب شهرهای تاریخی، موزه‌ها و اماکن فرهنگی ایران می‌شدند. با آغاز جنگ، موزه‌ها تعطیل شدند، حریم هوایی بسته شد و گردشگران خارجی هم به خانه برگشتند.

بنابر گزارش‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، آسیب‌های جنگ فراتر از کاهش تعداد بازدیدکنندگان است.

انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، گفته که «۱۴۹ مورد از محوطه‌های تاریخی و فرهنگی ما آسیب دیده‌اند، از جمله کاخ‌های گلستان و سعدآباد. در ۱۱ استان، ۶۲ واحد گردشگری به طور کامل تخریب شده است.»

کارشناسان صنعت گردشگری نیز به هتل‌هایی اشاره دارند که زمانی با ظرفیت کامل کار می‌کردند، اما اکنون اوضاع برای آنها تغییر کرده‌ است. فعالیت برخی تورگردانان و راهنمایان تور که درآمدشان به ورود گردشگران خارجی وابسته است، یا متوقف شده و یا روی سفرهای داخلی و فعالیت‌هایی غیر از گردشگری متمرکز شده است.

حریم هوایی ایران که تحت تاثیر حمله‌های آمریکا و اسرائیل بسته شده بود، حالا شاهد بازگشت تدریجی ترافیک بین‌المللی است. هرچند خطوط هوایی اروپایی پروازها به ایران و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس را هنوز از سر نگرفته‌اند. تعدادی پرواز منطقه‌ای از مشهد، رشت و تهران انجام می‌شود، اما اصفهان و شیراز، دو قطب بزرگ گردشگری ایران، هنوز در انتظارند.

محسنی بندپی، معاون وزیر گردشگری ایران توضیح داد که این شرایط برای بازگشت به چه معناست: «گردشگری یک صنعت شیشه‌ای است؛ شکننده. ایجاد اعتماد، بازگرداندن خطوط هوایی، زمان می‌برد. برخلاف سایر بخش‌ها که کار فشرده می‌تواند آسیب‌های فیزیکی را ترمیم کند.»

آثار جنگ به بخش صنایع دستی شناخته‌شده ایران نیز سرایت کرده است. یک فروشنده صنایع دستی به این رسانه چینی درباره آسیب‌هایی که به این بخش تحمیل شده است، گفت که از زمان شروع جنگ، توریست خارجی نداشته‌ایم و در نتیجه بخش صنایع دستی آسیب‌هایی دید. این روزها، ما مشتری‌های کمی داریم.