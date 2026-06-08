مهدی روشنرای در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رسالت انسانی جمعیت هلال احمر در کاهش رنجهای مردم، اظهار کرد: با توجه به افزایش روزافزون هزینههای درمان و دارو در سالهای اخیر و فشارهای اقتصادی بر دوش خانوادهها، جمعیت هلال احمر بشاگرد اقدام به تخصیص اعتبار برای بیماران کرده است که هدف اصلی این طرح، حمایت از اقشار آسیبپذیر و جلوگیری از رها شدن بیماران نیازمند در برابر هزینههای سنگین درمانی است.
روشنرای افزود: تمامی این اعتبار صرفاً برای پرداخت کمکهزینه درمانی به همشهریان نیازمند بشاگرد در نظر گرفته شده و هیچگونه محدودیتی در پذیرش پروندهها وجود ندارد. فرآیند بررسی و پرداختها با اولویتبندی بر اساس شدت نیاز و مستندات پزشکی انجام خواهد شد و این روند تا زمان اتمام کامل موجودی اعتباری تا پایان سال ادامه دارد.
سرپرست هلال احمر بشاگرد با تأکید بر شفافیت در فرآیند توزیع کمکها خاطرنشان کرد: برای تشکیل پرونده، کافی است متقاضیان به همراه اصل و تصویر کارت ملی، شناسنامه، ، و مهمتر از همه، مدارک پزشکی معتبر ، به جمعیت هلال احمر شهرستان مراجعه کنند. کارشناسان ما پس از استعلام و بررسی پرونده، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تأیید و واریز کمک هزینه اقدام خواهند کرد.
وی در ادامه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی شهرستان بشاگرد اشاره کرد و افزود: با توجه به موقعیت و چالشهای معیشتی در برخی مناطق این شهرستان، دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت گاهی با موانع مالی مواجه میشود. این اعتبار از محل کمکهای تخصیصی از سوی ستاد مرکزی هلال احمر تأمین شده است و نشاندهنده اهتمام ویژه این نهاد به سلامت جامعه است.
وی افزود: هیچگونه محدودیت سنی، شغلی یا سایر موارد در پذیرش پروندهها وجود ندارد و تمرکز ما تنها بر روی اثبات نیاز درمانی و مالی به افراد نیازمند به خصوص مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی است.
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