به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس نیوز، این یافته میتواند به پزشکان در تشخیص زودهنگام بیماری التهابی روده کمک کند و محققان افزودند که این یافته میتواند به طور بالقوه تلاشهایی را برای یافتن درمانهای جدید برای این بیماری تقویت کند.
محققان دریافتند که افراد مبتلا به شایعترین انواع بیماری التهابی روده، از جمله بیماری کرون و کولیت اولسراتیو، معمولا باکتریهای بیهوازی مفیدی را که به ما در هضم کربوهیدراتهای پیچیده کمک میکنند، از دست می دهند. (بیهوازی به این معنی است که این باکتریها در جایی که اکسیژن وجود ندارد، زندگی و رشد میکنند.)
در عین حال، بیماران افزایش باکتریهای تحملکننده اکسیژن را تجربه میکنند که به طور طبیعی در دهان یافت میشوند، اما به روده منتقل شدهاند.
دکتر «پیتر ریمر»، محقق ارشد در دانشگاه بیرمنگام در بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «این اولین مطالعهای است که این تغییرات را به وضوح در شروع بیماری نشان میدهد.»
محققان گفتند که این نتایج از "فرضیه اکسیژن" بیماری التهابی روده پشتیبانی میکند؛ نظریه ای که می گوید افزایش اکسیژن در پوشش روده میتواند میکروبیوم فرد را مختل کند و به بروز بیماری منجر شود.
ریمر گفت: «این تحقیق تصویر واضحتری از آنچه در روده در همان ابتدای بیماری التهابی روده اتفاق میافتد، به ما میدهد. یافتههای ما نشان میدهد که تغییرات در سطح اکسیژن روده و مهاجرت باکتریها از دهان به روده ممکن است نقش کلیدی در ایجاد التهاب داشته باشد و این الگوها میتوانند راه را برای تشخیص زودهنگام و درمانهای جدید برای بیماران التهاب روده هموار کنند.»
برای مطالعه جدید، محققان دادههای بیش از ۱۷۰۰ کودک و بزرگسال در ۱۱ کشور را که اخیراً به بیماری التهاب روده مبتلا شده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.
این دادهها از ۳۶ مطالعه قبلی استخراج شده است.
نتایج به طور خاص وجود گونههای باکتریایی دهان مانند گرانولیکاتلا و هموفیلوس را در روده افراد مبتلا به بیماری التهاب روده برجسته کرد.
محققان گفتند که درمان این باکتریها- یا جلوگیری از تجمع آنها در روده فرد- میتواند به جلوگیری از بیماری التهاب روده کمک کند.
این تیم افزود: «سایر درمانهای جدید میتوانند بر کاهش سطح اکسیژن در روده یا تجمع باکتریهای سالمتر در روده تمرکز کنند.»
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