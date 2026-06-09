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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

کشف ۷ کیلوگرم تریاک در معمولان

کشف ۷ کیلوگرم تریاک در معمولان

معمولان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از کشف هفت کیلوگرم تریاک در شهرستان معمولان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان معمولان با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و با همراهی و همکاری ارزشمند مردم، موفق به شناسایی یکی از توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان مواد مخدر در این شهرستان شدند.

بر اساس این گزارش، مأموران پس از اطمینان از فعالیت متهم و با هماهنگی قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه به مخفیگاه وی ورود کرده و در بازرسی از این محل، مقدار هفت کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر از اولویت‌های اصلی پلیس است، اعلام کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6854924

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