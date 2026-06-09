به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست در سمنان به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت نقش دستگاه‌های اجرایی و مشارکت اجتماعی در حل مسائل محیط زیستی گفت: برای مدیریت مؤثر این حوزه باید از ظرفیت همه دستگاه‌ها، نهادها و حتی ظرفیت‌های مردمی استفاده شود و این موضوع بدون همکاری و هم‌افزایی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ‌سازی در حوزه محیط زیست تصریح کرد: بخشی از حل مشکلات این حوزه به ارتقای آگاهی عمومی و نهادینه‌ سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه برمی‌گردد و این موضوع باید به صورت جدی دنبال شود.

استاندار سمنان با اشاره به تفاهم‌ها و همکاری‌ های بین‌بخشی میان دستگاه‌هایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی، هلال احمر و سایر نهادهای مرتبط گفت: این همکاری‌ها باید تقویت و عملیاتی شود تا بتوان نتایج ملموس آن را در سطح استان مشاهده کرد.

کولیوند بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توان کارشناسی در اجرای طرح‌ها تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف می‌تواند به تسریع در روند اجرا و ارتقای کیفیت اقدامات کمک کند.

وی با بیان اینکه مسائل محیط زیستی استان گسترده و چندبُعدی است خاطرنشان کرد: این موضوعات شامل حوزه‌های صنعت، کشاورزی، منابع طبیعی و آب می‌شود و نیازمند نگاه جامع و هماهنگ میان همه دستگاه‌هاست.

استاندار سمنان در پایان تأکید کرد: با هم‌افزایی، فرهنگ‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف می‌توان بسیاری از چالش‌های محیط زیستی استان را به شکل مؤثر مدیریت و برطرف کرد.