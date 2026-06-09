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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

انعقاد تفاهم‌نامه زیست‌محیطی میان دستگاه‌های اجرایی در استان سمنان

انعقاد تفاهم‌نامه زیست‌محیطی میان دستگاه‌های اجرایی در استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ‌سازی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، گفت: مسائل محیط زیستی استان گسترده و چندبُعدی است و بدون همکاری هماهنگ میان دستگاهی محقق نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست در سمنان به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت نقش دستگاه‌های اجرایی و مشارکت اجتماعی در حل مسائل محیط زیستی گفت: برای مدیریت مؤثر این حوزه باید از ظرفیت همه دستگاه‌ها، نهادها و حتی ظرفیت‌های مردمی استفاده شود و این موضوع بدون همکاری و هم‌افزایی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ‌سازی در حوزه محیط زیست تصریح کرد: بخشی از حل مشکلات این حوزه به ارتقای آگاهی عمومی و نهادینه‌ سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه برمی‌گردد و این موضوع باید به صورت جدی دنبال شود.

استاندار سمنان با اشاره به تفاهم‌ها و همکاری‌ های بین‌بخشی میان دستگاه‌هایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی، هلال احمر و سایر نهادهای مرتبط گفت: این همکاری‌ها باید تقویت و عملیاتی شود تا بتوان نتایج ملموس آن را در سطح استان مشاهده کرد.

کولیوند بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توان کارشناسی در اجرای طرح‌ها تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف می‌تواند به تسریع در روند اجرا و ارتقای کیفیت اقدامات کمک کند.

وی با بیان اینکه مسائل محیط زیستی استان گسترده و چندبُعدی است خاطرنشان کرد: این موضوعات شامل حوزه‌های صنعت، کشاورزی، منابع طبیعی و آب می‌شود و نیازمند نگاه جامع و هماهنگ میان همه دستگاه‌هاست.

استاندار سمنان در پایان تأکید کرد: با هم‌افزایی، فرهنگ‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف می‌توان بسیاری از چالش‌های محیط زیستی استان را به شکل مؤثر مدیریت و برطرف کرد.

کد مطلب 6855243

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