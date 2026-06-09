به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرداری در سومین نشست کمیسیون سلامت و تغذیه استان، با تأکید بر اهمیت ایمنی غذا در نظام سلامت کشور، اظهار کرد: صنعت غذا می‌تواند هم به‌عنوان یک تهدید و هم به‌عنوان یک فرصت برای سلامت جامعه مطرح باشد و از این‌رو توجه به کنترل، پایش و ارتقای شاخص‌های ایمنی غذایی از اولویت‌های جدی حوزه سلامت است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون سلامت و تغذیه استان، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی زنجان در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های مرتبط با ارتقای سلامت غذایی را با جدیت دنبال می‌کند و معاونت غذا و دارو در این مسیر نقش محوری دارد.

رئیس کمیسیون سلامت و تغذیه استان زنجان با بیان اینکه موضوعاتی مانند تولید آرد و نان کامل، توزیع شیر رایگان در مدارس، اجرای کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های پایین و پایش باقی‌مانده سموم، آفت‌کش‌ها و فلزات سنگین از محورهای مهم حوزه سلامت غذا هستند، افزود: این اقدامات می‌تواند در بهبود وضعیت تغذیه و کاهش آسیب‌های ناشی از غذاهای ناسالم نقش مؤثری داشته باشد.

سرداری با اشاره به بار بالای بیماری‌های منتقله از غذا، بر لزوم توجه جدی‌تر به سیاست‌های پیشگیرانه در این حوزه تأکید کرد و گفت: غذای ناسالم با بروز بیماری‌های عفونی و شیمیایی، برخی سرطان‌ها، دیابت، کبد چرب و سوءتغذیه ارتباط مستقیم دارد و کودکان و نوجوانان از جمله گروه‌های آسیب‌پذیرتر در این زمینه هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، راهکارهای مؤثر در ارتقای ایمنی غذا را شامل بهبود فرآیندهای کشاورزی، کنترل دقیق صنایع غذایی، تقویت مقررات زیست‌محیطی، کاهش آلاینده‌ها، هوشمندسازی فرایندهای صدور مجوز و برچسب‌گذاری و تقویت آزمایشگاه‌های مرجع عنوان کرد و گفت: سنجش اصالت کالاها و کاهش اسیدهای چرب ترانس و باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه مهدی بیگدلی، با تاکید بر لزوم ساماندهی تولید و عرضه لبنیات سنتی، اظهار کرد: استفاده از لبنیات سنتی فاقد مجوزهای بهداشتی می‌تواند سلامت مردم را تهدید کرده و زمینه‌ساز بروز بیماری‌های مختلف شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان همچنین بر اهمیت استفاده از نان کامل در سبد غذایی خانوارها تاکید کرد و گفت: نظارت دقیق بر فرآیند تولید آرد کامل و پخت نان کامل، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه و تامین مواد مغذی مورد نیاز مردم دارد.

وی احداث و تجهیز آزمایشگاه مرجع در استان را برای اجرای دقیق برنامه‌های مرتبط با ایمنی غذا و محصولات سلامت‌محور ضروری دانست و خاطرشنان کرد: توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، یکی از الزامات مهم در پایش و کنترل سلامت مواد غذایی است.