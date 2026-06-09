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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

تولید ۲۰ هزار قلمه گز در گرمسار؛ فناوری برای مهار ریزگردها و کم‌آبیگر

تولید ۲۰ هزار قلمه گز در گرمسار؛ فناوری برای مهار ریزگردها و کم‌آبیگر

گرمسار- رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرمسار به تولید سالانه ۲۰ هزار قلمه «گز شاهی» و بذر گیاهان شورزیست، در این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عرب معصومی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی به توسعه گونه های مقاوم به تنش های محیطی در گرمسار تاکید کرد و ادامه داد: رویکرد این طرح مقابله با بیابان زایی با احیای پوشش گیاهی است.

وی با اشاره به اینکه در این مرکز گونه های مقاوم به شوری و کم آبی و سازگار با شرایط اقلیمی سخت تولید می شود، توضیح داد: در این خصوص پژوهش های کاربردی و علمی برای توسعه کشاورزی پایدار در مناطق خشک و بیابانی انجام می شود.

رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرمسار به تولید سالانه ۲۰ هزار قلمه گز شاهی در این مرکز اشاره داشت و ادامه داد: این قلمه ها از توده های برتر و منتخب یافته های تحقیقاتی تکثیر می شوند.

عرب معصومی از تولید سالانه سه تا پنج تن بذر گیاهان شور زیست مرتعی و علوفه ای خبر داد و اظهار کرد: هدف این تولیدات احیای منابع طبیعی، توسعه فضاهای سبز و اجرای پروژه های بیابان زدایی است.

وی افزود: این تولیدات در برنامه های تثبیت کانون های بحرانی فرسایش بادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا بتواند در حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی نقش مؤثر ایفا کند.

کد مطلب 6855535

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