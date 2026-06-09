اعرافی: ورود در کارزار بزرگ مقابله با آمریکا، خودش یک پیروزی بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی امروز در نشست شورای معاونین مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، با تأکید بر لزوم تبیین فرهنگ استقامت و رویارویی تمدنی با آمریکا، اظهار کرد: ورود به این کارزار بزرگ و استمرار حیات در آن، خود یک پیروزی عظیم است و امکان توقف یا بازگشت وجود ندارد.



وی با اشاره به ابعاد این پیروزی، آن را در دو وجه برشمرد: اول اینکه ورود در این کارزار بزرگ و نبرد اصلی قدرت شیطانی دنیا که آمریکاست، خودش یک پیروزی بزرگ است. دوم اینکه بعد از ورود به این جنگ، ما ماندیم، به حیاتمان، وجودمان و کیانمان ادامه دادیم.

مدیر حوزه های علمیه گفت: این دو وجه پیروزی، فراتر از هر دستاورد مادی و میدانی است.



وی با تأکید بر اینکه این رشته پیروزی‌ها همراه با سختی و رنج است، افزود: استقبال از آنها مجاهدت بزرگ می‌طلبد. ملت ما و بزرگان ما همه بر این بزرگداشت این وضعیت ایستاده‌اند.



اعرافی با ترسیم نقش حوزه‌های علمیه، بیان کرد: مدیریت و بخش‌های مختلف باید نماد روشن‌اندیشی، آینده‌نگری، مقاومت، فرهنگ ایستادگی، عزت، شرافت و کرامت اسلام، ایران، انقلاب، روحانیت و حوزه باشند.



وی افزود: ما باید پیشگام، پیش‌آهنگ و نماد این استواری و ایستادگی و مقاومت در راه توحید باشیم. همه کسانی که در صحنه هستند، مرتباً باید آتش‌افشانی برای تداوم این مبارزه باشند تا دیگران نیز این روحیه را حس کنند، این خط پیش روی ماست.



وی با اشاره به فرارسیدن ایام عزاداری محرم و صفر، بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت تأکید کرد و گفت: امسال شرایط ویژه‌ای داریم و از همین امروز برنامه‌ها به سمت محرم و صفر تنظیم می‌شود.



عضو فقهای شورای نگهبان یادآور شد: ظرفیت محرم و صفر و یاد و خاطره عاشورا باید به بهترین شکل در تداوم مبارزه و راهی که آغاز شده، به کار گرفته شود؛ همچنین روحیه جهادی و نگاه امید و شورآفرینی باید در این ایام به اوج برسد و با تدابیر گوناگون، زمینه همراهی و ماندگاری جوانان، جامعه و خانواده‌ها در این مسیر فراهم شود.



مدیر حوزه های علمیه تصریح کرد: باید روح حضور در میدان و صحنه استمرار پیدا کند، این خطوط اصلی است که همه باید قاطعانه بر آن بایستند و ادامه دهند و روحیه جهادیِ تبلیغی نیز باید در محرم و صفر به اوج خود برسد.