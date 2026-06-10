اعمال قانون بیش از ۳۶۳ هزار متخلف از ابتدای سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام جزئیات تازه‌ترین آمار از سه تخلف حادثه‌ساز در پایتخت گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۳۶۳هزار فقره اعمال قانون از سه تخلف ثبت شده است. بیش از ۱۵۰هزار راکب موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی، بیش از ۸۹ هزار راننده به علت استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و بیش از ۱۲۴ هزار راننده متخلف نیز به دلیل نبستن کمربند ایمنی در تهران اعمال قانون شده‌اند.

فیروز کشیر با اشاره به اینکه این سه تخلف جزو اصلی‌ترین عوامل وقوع تصادفات مرگبار و جراحات شدید در معابر تهران محسوب می‌شوند، اظهار داشت: متأسفانه با وجود هشدارهای مکرر پلیس و آموزش‌های همگانی، هنوز شاهد بی‌توجهی گروه قابل توجهی از رانندگان و راکبان به این الزامات ساده اما حیاتی هستیم.

وی افزود: تخلف استفاده از تلفن همراه یا هر وسیله ارتباطی مشابه در حین رانندگی، به ویژه در سرعت‌های بالای ۶۰ کیلومتر بر ساعت، علاوه بر جریمه، برای رانندگان خودروهای شخصی ۳ نمره منفی و برای رانندگان خودروهای عمومی ۵ نمره منفی در سوابق رانندگیشان به همراه دارد.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: تخلفاتی نظیر نبستن کمربند ایمنی برای راننده و سرنشینان خودرو و همچنین استفاده نکردن از کلاه ایمنی برای موتورسواران، هرچند مشمول نمره منفی نمی‌شوند، اما جریمه دارند و از نظر ایمنی به هیچ وجه کم‌اهمیت‌تر از سایر تخلفات نیستند.

فیروز کشیر خاطرنشان کرد: تمامی این تخلفات توسط دوربین های ثبت تخلف و همچنین گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس ثبت و اعمال قانون می‌شوند و با رانندگان و راکبان متخلف برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی در پایان به تمام رانندگان توصیه کرد: هر ثانیه بی‌توجهی پشت فرمان می‌تواند یک عمر پشیمانی به همراه داشته باشد. موتورسواران حتی برای مسیرهای کوتاه حتماً از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنند؛ رانندگان و سرنشینان خودرو پیش از حرکت، کمربند ایمنی را ببندند و هرگز در حین رانندگی به سراغ تلفن همراه نروند. پلیس با جدیت تمام با متخلفان برخورد می‌کند، اما مهم‌ترین پلیس، وجدان بیدار و احترام به جان خود و دیگران است.